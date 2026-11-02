10月29日にFA申請手続きがスタート。今季国内FA権を取得した小島和哉（ロッテ）、海外FA権を取得した髙橋光成（西武）が、FA権の行使を表明。1993年に導入されてから、これまでも多くの選手がFA移籍をしてきた。

今から10年前の2016年11月5日に『FA選手の流出が多い球団は？』を配信した際、2015年終了時点でFAの流出選手が最も多い球団は西武の14人だった。15年終了時点でのFAによる流出が多い球団は以下の通り。

▼ 2015年終了時点

1位 14人 西武

2位 11人 日本ハム

3位 9人 ソフトバンク

3位 9人 オリックス

3位 9人 阪神

3位 9人 中日

7位 8人 広島

7位 8人 巨人

7位 8人 ヤクルト

7位 8人 DeNA

11位 7人 ロッテ

12位 3人 楽天

12位 3人 近鉄

この10年でランキングに変化はあったのだろうかーー。

▼ FAによる流出選手が多い球団ランキング（25年オフ終了時点）

1位 21人 西武

工藤公康、石毛宏典、清原和博、松井稼頭央、豊田清、和田一浩、土肥義弘、細川亨、許銘傑、帆足和幸、中島裕之、片岡治大、涌井秀章、脇谷亮太、岸孝之、野上亮磨、炭谷銀仁朗、浅村栄斗、秋山翔吾、森友哉、山川穂高

2位 17人 日本ハム

河野博文、片岡篤史、岡島秀樹、小笠原道大、建山義紀、藤井秀悟、森本稀哲、田中賢介、鶴岡慎也、大引啓次、小谷野栄一、陽岱鋼、増井浩俊、大野奨太、近藤健介、松本剛、石井一成

3位 15人 ソフトバンク

武田一浩、工藤公康、若田部健一、村松有人、城島健司、杉内俊哉、和田毅、川崎宗則、山崎勝己、森福允彦、鶴岡慎也、福田秀平、千賀滉大、石川柊太、甲斐拓也

↓ 4位 14人 オリックス

石嶺和彦、山沖之彦、中嶋聡、木田優夫、星野伸之、田口壮、加藤伸一、日高剛、寺原隼人、糸井嘉男、平野佳寿、西勇輝、伏見寅威、山﨑福也

↑ 4位 14人 DeNA

佐々木主浩、小宮山悟、谷繁元信、門倉健、相川亮二、内川聖一、村田修一、金城龍彦、山口俊、梶谷隆幸、井納翔一、嶺井博希、伊藤光、桑原将志

↑ 6位 11人 広島

川口和久、江藤智、金本知憲、黒田博樹、新井貴浩、高橋建、大竹寛、木村昇吾、丸佳浩、西川龍馬、九里亜蓮

↓ 6位 11人 中日

落合博満、前田幸長、野口茂樹、福留孝介、川上憲伸、中村紀洋、小池正晃、中田賢一、高橋聡文、又吉克樹、福谷浩司

↓ 8位 10人 阪神

松永浩美、仲田幸司、新庄剛志、藪恵壹、野口寿浩、藤本敦士、藤川球児、平野恵一、久保康友、大和

↓ 9位 9人 巨人

駒田徳広、松井秀喜、小久保裕紀、上原浩治、高橋尚成、鶴岡一成、サブロー、小笠原道大、菅野智之

↑ 9位 9人 ロッテ

田村藤夫、小林雅英、薮田安彦、橋本将、小林宏之、成瀬善久、今江敏晃、鈴木大地、澤村拓一

↓ 11位 8人 ヤクルト

広沢克己、吉井理人、川崎憲次郎、高津臣吾、稲葉篤紀、石井一久、五十嵐亮太、相川亮二

12位 7人 楽天

藤井彰人、福盛和男、岩隈久志、美馬学、松井裕樹、茂木栄五郎、則本昂大

↓ 13位 3人 近鉄

金村義明、山崎慎太郎、大村直之

10年前のランキングから1位・西武、2位・日本ハムは変わらないが、10年前7位だったDeNAが14人でオリックスと並び4位タイに浮上。DeNAは10年前の15年終了時点のFA流出は8人だったが、この10年で山口俊、梶谷隆幸、井納翔一、嶺井博希、伊藤光、桑原将志と6人の選手が流出した。

そんな中でヤクルトは、この10年でFA流出選手は0と、FA権を行使して移籍した選手がいなかった。