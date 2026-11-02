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福岡ソフトバンクホークスの正木智也外野手が2日、自身のインスタグラムを更新。2026年シーズンを振り返り、ファンへの感謝と来季への決意をつづった。



正木は「2026年シーズンもたくさんの応援ありがとうございました！」と感謝の言葉を述べ、「いろいろな経験をさせてもらえたシーズンでした」と今季を振り返った。



さらに「この経験を糧に、さらに成長した姿をお見せできるよう頑張ります！」と来季への決意を表明。最後は「引き続き応援よろしくお願いします！」とファンに呼びかけた。



正木は慶応高、慶応大を経て、2021年ドラフト2位でソフトバンクに入団。2024年には80試合に出場し、打率.270、7本塁打、29打点を記録したが、昨季は左肩の負傷による長期離脱もあり、17試合の出場にとどまった。



プロ5年目の今季は自己最多の101試合に出場し、打率.274、28本塁打、59打点をマーク。打率、本塁打、打点のいずれもキャリアハイを更新し、打線の主力として活躍した。



さらに、横浜DeNAベイスターズとの日本シリーズでは全4試合で安打を放ち、打率.438、2本塁打、2打点を記録。27日の第3戦では延長10回にサヨナラ本塁打を放つなど、チームの2年連続日本一に大きく貢献し、シリーズMVPにも輝いた。





























【投稿】日本シリーズMVPの正木智也がファンへ感謝！「さらに成長した姿を」と決意をつづった投稿はこちら



正木智也選手の公式インスタグラムより





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【了】