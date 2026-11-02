







広島東洋カープから戦力外通告を受けた長谷部銀次投手が、自身のインスタグラムを更新。球団やファンへ4年間の感謝をつづった。





長谷部は「先日報道がありましたように広島東洋カープから戦力外通告を受けました」と報告。「4年間チームに貢献することが出来ず、球団やファンの皆様には申し訳ない気持ちでいっぱいです」と謝罪した。



さらに「球団からは多くのチャンスを頂いたと思っています。そのチャンスを1発で掴むことが出来なかった自分の力不足を痛感しています」と悔しさをにじませた。



続けて「上手くいかないことの多い4年間ではありましたが、監督、コーチ、トレーナー、チームメイト、球団職員の皆様、そしてファンの皆様に支えられて頑張ることができました」と周囲への感謝をつづった。



今後については「追ってご報告ができたらと思っています」と説明。最後は「4年間ありがとうございました」と締めくくった。



長谷部は中京大中京高、慶応大、トヨタ自動車を経て、2022年ドラフト6位で広島に入団。プロ2年目の2024年に一軍デビューを果たし、5試合に登板して防御率0.00、1ホールドを記録した。



昨季も一軍5試合に登板したものの、防御率15.19と結果を残せず。今季は一軍登板がなく、ファームでも21試合で0勝3敗、防御率9.86と苦しんだ。



一軍通算では10試合に登板し、防御率6.57を記録。球団から来季の契約を結ばないことを通告され、プロ4年目で退団することになった。































【投稿】「追ってご報告ができたら…」広島戦力外の長谷部銀次がファンへ感謝



長谷部銀次のInstagramより





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