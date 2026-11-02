【DeNA】「6年かかりましたが…」“元阪神左腕”が今シーズンを振り返る　「…

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横浜DeNAベイスターズの岩田将貴投手が2日、自身のインスタグラムを更新。今シーズンを終えての思いをつづった。



投稿では「1年間応援ありがとうございました！今年は初勝利、初ホールド、初セーブと初めて経験することばかりでした。」と振り返った。



さらに、「6年かかりましたが、改めて頑張ってきてよかったなと感じました。また気持ちを切り替えて頑張ります！」と来シーズンの飛躍を決意した。



岩田投手は九産大九州高、九州産業大を経て、2020年育成ドラフト1位で阪神タイガースに入団。2022年に支配下登録を勝ち取ったものの、一軍登板のないまま2024年オフに戦力外通告を受けた。



その後、DeNAへ移籍し、2025年に一軍デビューを果たした。



移籍2年目の今季はプロ初勝利を記録。シーズンでは27試合に登板し、2勝0敗、4ホールド、1セーブ、防御率2.22の好成績をマーク。中継ぎ陣の一角として存在感を示した。



戦力外通告を乗り越え、プロ6年目で飛躍を遂げた28歳の左腕。来季はさらなる活躍が期待される。





























【投稿】「6年かかりましたが…」岩田将貴、飛躍の1年を振り返る！ ファンへの感謝も



岩田将貴のInstagramより





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【了】