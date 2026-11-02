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ロサンゼルス・ドジャースには、シンシナティ・レッズのエリー・デラクルーズ内野手をトレードで獲得するべきだとの意見が出ている。成立には複数の有望株を差し出す必要があるとみられるが、それでも獲得を検討する価値があるという。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のジェイソン・フライ記者が11月1日（日本時間2日）に言及した。



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デラクルーズはスピードと長打力を兼ね備えた24歳で、現代のMLBを象徴するような高い身体能力を持つ選手と評価されている。すでにレッズでは球団の顔ともいえる存在だ。



しかし、レッズは大規模な再建へ向かう可能性があるとされ、競争力を取り戻すまで時間がかかるとの見方もある。そのため、若くて契約を長く残すデラクルーズを放出し、多くの若手戦力を獲得する案が浮上した。



そこで候補に挙げられたのがドジャースだ。ドジャースはジャスティン・ロブレスキ投手やエメ・シーハン投手に加え、マイク・シロタ外野手、ホスエ・デポーラ外野手ら数多くの有望株を提示することができる。



注目の集まるデラクルーズとドジャースの動向について、フライ氏は「彼の将来性は、野球界でトップ3に入る才能を秘めている。アンドリュー・フリードマン編成本部長なら、これは価値のある賭けだと判断するだろう」と言及した。



ドジャースは大谷翔平選手ら中心選手の高齢化が進んでおり、デラクルーズのような若手のスター選手が必要だ。しかし、デラクルーズの獲得には複数の有望株を放出する必要があり、難しい決断となるだろう。











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