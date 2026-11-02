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ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、フリーエージェント（FA）市場よりもトレード市場を活用して打線を強化する方が適しているとの見方が出ている。高齢化したロースターに若さと爆発力を加える候補として、エリー・デラクルーズ内野手の名前が挙げられた。米メディア『ドジャース・ネイション』のネルソン・エスピナル記者が10月28日（日本時間29日）に言及した。



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デラクルーズは25歳を目前にしながらすでにスター選手へ成長しており、長打力とスピードの両面で試合を変えられる存在と評価されている。



さらに守備でも高い身体能力を発揮し、ドジャースに不足している要素を複数補える魅力的な選手だ。



獲得にはホスエ・デポーラ外野手を含む複数の有望株が必要になる可能性がある。それでも、長期的な中心選手を確保しながら現在の優勝争いも最大化できる補強になるだろう。



注目の集まるデラクルーズの動向について、エスピナル氏は「まだ4年間の仲裁資格が残っているため、シンシナティ・レッズはデラクルーズに対して法外な代償を要求する可能性がある。しかし、もし彼が契約延長に合意しなければ、放出される動機は高まるだろう」と言及した。



ドジャースは大谷翔平選手ら主力の高齢化が進んでおり、チームの若返りが必至だ。デラクルーズの獲得には多くの見返りを求められるが、獲得が可能であれば、ドジャースは躊躇なく動きそうだ。











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