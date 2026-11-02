







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、再びワールドシリーズ制覇を目指す来季へ向けた今オフの動きが注目されている。既に様々な補強案が浮上しているが、1番重要なのは大谷のコンディション管理なのかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



今季の大谷は左膝や右上腕、首など複数箇所に負傷を抱えた影響で、投手としては14登板、8勝2敗、防御率1.79。野手としても139試合、打率.275、30本塁打、81打点と、実力からすると少々物足りない数字にとどまった。



同メディアは「大谷は今季チームが抱えた問題を象徴する存在となってしまった。それは主力の一部が長引く故障に悩まされたり、疲労の蓄積によって本来の力を発揮できなくなったりしたことだ。しかし、彼ほどの才能を持つ選手が、再び圧倒的な活躍を見せることを疑う必要はない。否定的な評価を覆し、球界で最も支配的な選手としての地位を取り戻そうと、強い闘志を燃やしていることは間違いないだろう」と言及。



続けて、「来季のチームは彼のコンディションと負担を、これまで以上に積極的かつ計画的に管理しなければならない。今季、起用方法や調整を彼自身に委ねたのは誤りであり、その結果、万全ではない状態でポストシーズンを戦うことになった。計画的に休養を与え、起用についてより賢明な方針を取ることで、10月に圧倒的なパフォーマンスを発揮できるようになるだろう」と記している。











【関連記事】



















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】