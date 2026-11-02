今日の運勢 11月3日（火・祝）「12星座占いランキング」第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの星座は何位？

2026年11月3日（火・祝）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）11月3日（火・祝）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの星座は何位……？これまでに身につけた知識や経験を振り返ってみると良いでしょう。目標を小さく分けて達成できたことを記録したり、時間の使い方を見直したりするのもおすすめです。日々の積み重ねを大切にすることが、確かな成長や望む成果へとつながっていくでしょう。過去の経験や積み重ねてきた努力が、これからの未来を動かす力となるタイミングです。一度諦めたことに再挑戦したり、以前から気になっていた人に連絡したりすることで、新しい展開が生まれるかもしれません。もう一度向き合いたいものへ行動を起こすことが、嬉しい再会や新たなチャンス、前向きな再スタートへとつながっていくでしょう。懐かしい出来事を振り返る中で、今も大切にしたいものや、これから変えていきたいことを見つけてみましょう。昔好きだった趣味をもう一度楽しんだり、思い出の場所へ出かけたりするのもおすすめです。過去の経験から得た喜びや学びを取り入れると、新しい幸せやご縁を育てるきっかけとなるでしょう。理想と今の自分を比べるよりも、これまでにできたことや小さな成長を振り返ってみましょう。叶えたい願いをノートに書き出し、今日できる行動を一つ決めるのもおすすめです。身近な楽しみや嬉しい出来事にも目を向けることで、前向きな気持ちが育っていきそうです。小さな希望を行動につなげることが、願いの実現へ近づく力となるでしょう。自分が本当に望んでいることや譲れないものを整理してみましょう。気持ちと現実の両方に目を向けることで、納得できる答えが見えてきそうです。冷静に状況を見極め、自分の意思を大切にすることが、迷いを晴らし、安心して進める未来へとつながっていくでしょう。人と穏やかな関係を築きやすいタイミングです。気になっていた人へ感謝を伝えたり、周りの人の良いところを言葉にしたりすることが、対人運を整える開運行動になりそうです。協力できる関係を育てていくことが、新しいご縁や嬉しい展開を引き寄せ、物事を前向きに進める力となっていくでしょう。身近にある支えや安心に目を向けてみると良いでしょう。一人で抱え込まず、信頼できる人に相談したり、利用できるサポートを調べたりしてみましょう。家計を見直して必要なものを整理することも開運行動につながります。今あるものを大切にしながら助けを受け取ることで、心の負担が軽くなっていくでしょう。思い通りに進まないことがあっても、考え方や行動を見直すことで運気を整えられるでしょう。予定を整理したり、身の回りの使いやすさを見直したりすることで、気持ちにも余裕が生まれそうです。自分に合ったルールや生活のリズムを整え、できることから取り組む姿勢が、望む未来へ進む力となっていくでしょう。心の中にある想いを見つめ直すことで、愛情運や幸せの流れを整えやすいタイミングです。お気に入りの音楽を聴いたり、好きな飲み物をゆっくり味わったりすることが、気持ちを満たすきっかけになりそうです。自分自身に愛情を注ぎ、心が満たされる習慣を増やしていくことが、温かなご縁や嬉しい出来事を引き寄せる力となっていくでしょう。思うように物事が進まない時こそ、これまでとは違う視点から状況を見つめることが大切です。すぐに結果を求めるよりも、今の経験から何を学べるのかを考えてみましょう。普段とは違う道を歩いたり、物事を別の角度から捉えたりすることが、行き詰まりを解消し、これから進むべき道を見つける力となっていくでしょう。今は何に心が動き、どんなことに情熱を注ぎたいのかを見つめ直してみましょう。気になる講座を調べたり、以前好きだった趣味を15分だけ楽しんだり、行ってみたい場所を一つ決めたりするのも良さそうです。小さな好奇心を実際の行動に変えていくことが、眠っていた意欲を呼び起こし、新たな挑戦や前向きなスタートへとつながっていくでしょう。今の自分が何を求めているのかを確かめるために、好きな飲み物をゆっくり味わったり、気になっていたお店へ足を運んだりしてみましょう。親しい人と何気ない会話を楽しむことも、気持ちを切り替えるきっかけになりそうです。日常の中で心が喜ぶ時間を意識して増やすことが、身近な幸せに気づき、新しい楽しみや前向きな変化を受け取る力となっていくでしょう。心に残っていた悲しみや傷ついた気持ちが和らぎ、新しい希望が見え始めるタイミングです。過去の出来事を振り返る中で、つらかった経験から得た学びや、自分自身の成長にも気づけそうです。これまでの経験を自分の強さに変え、心が喜ぶ時間を大切にすることが、温かなご縁や新しい幸せを引き寄せる力となっていきそうです。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京・池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボウルヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/