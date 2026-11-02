







シカゴ・カブス 最新情報



MLBは1日（日本時間2日）、2026年のゴールドグラブ賞の受賞者を発表した。ナ・リーグの中堅手部門では、シカゴ・カブスのピート・クロウ＝アームストロング選手が2年連続2度目の受賞を果たした。



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ゴールドグラブ賞は、各ポジションで最も優れた守備を見せた選手に贈られる賞。選考は監督・コーチによる投票が75％、守備のデータによる評価が25％の割合で行われる。



「PCA」の愛称で知られる24歳のクロウ＝アームストロング選手は、今季162試合に出場して打率.280、45本塁打、107打点、41盗塁をマークし、「40本塁打・40盗塁」を達成した。守備でも、守備範囲の広さを示すデータでメジャー全体トップの数字を残した。



今季のナ・リーグMVP争いでは、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手と争う有力候補とされている。MLB公式サイトがシーズン終盤に行ったMVP予想の専門家投票では、38人全員が1位にクロウ＝アームストロング選手を選び、大谷選手は2位だった。



ワールドシリーズ初制覇を果たしたミルウォーキー・ブルワーズからは二塁手のブライス・トゥラング、左翼手にジャクソン・チューリオが選出された。



カブスからは、三塁手部門のアレックス・ブレグマン選手も受賞。球団別では、アリゾナ・ダイヤモンドバックスが最多の3人を出した。ニューヨーク・メッツのノーラン・マクリーン投手は、新人投手として史上初の受賞となった。



また、右翼手部門ではカブスの鈴木誠也選手が最終候補に入っていたが、ダイヤモンドバックスのコービン・キャロル選手が受賞し、日本人選手の受賞はならなかった。



ナ・リーグの受賞者は以下の通り。

投手：ノーラン・マクリーン（ニューヨーク・メッツ）

捕手：ガブリエル・モレノ（アリゾナ・ダイヤモンドバックス）

一塁手：マット・オルソン（アトランタ・ブレーブス）

二塁手：ブライス・トゥラング（ミルウォーキー・ブルワーズ）

三塁手：アレックス・ブレグマン（シカゴ・カブス）

遊撃手：ヘラルド・ペルドモ（アリゾナ・ダイヤモンドバックス）

左翼手：ジャクソン・チューリオ（ミルウォーキー・ブルワーズ）

中堅手：ピート・クロウ＝アームストロング（シカゴ・カブス）

右翼手：コービン・キャロル（アリゾナ・ダイヤモンドバックス）

ユーティリティ：マウリシオ・デュボン（アトランタ・ブレーブス）































【投稿】PCAが2年連続で受賞！ナ・リーグのゴールドグラブ賞受賞者一覧がこちら



MLB Japanの公式Xより





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受賞した選手の皆さん、おめでとうございます🎉

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【了】