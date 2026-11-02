シカゴ・カブス 最新情報
MLBは1日（日本時間2日）、2026年のゴールドグラブ賞の受賞者を発表した。ナ・リーグの中堅手部門では、シカゴ・カブスのピート・クロウ＝アームストロング選手が2年連続2度目の受賞を果たした。
毎日MLB観るならSPOTV NOW！
年間プランで［PR］
ゴールドグラブ賞は、各ポジションで最も優れた守備を見せた選手に贈られる賞。選考は監督・コーチによる投票が75％、守備のデータによる評価が25％の割合で行われる。
「PCA」の愛称で知られる24歳のクロウ＝アームストロング選手は、今季162試合に出場して打率.280、45本塁打、107打点、41盗塁をマークし、「40本塁打・40盗塁」を達成した。守備でも、守備範囲の広さを示すデータでメジャー全体トップの数字を残した。
今季のナ・リーグMVP争いでは、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手と争う有力候補とされている。MLB公式サイトがシーズン終盤に行ったMVP予想の専門家投票では、38人全員が1位にクロウ＝アームストロング選手を選び、大谷選手は2位だった。
ワールドシリーズ初制覇を果たしたミルウォーキー・ブルワーズからは二塁手のブライス・トゥラング、左翼手にジャクソン・チューリオが選出された。
カブスからは、三塁手部門のアレックス・ブレグマン選手も受賞。球団別では、アリゾナ・ダイヤモンドバックスが最多の3人を出した。ニューヨーク・メッツのノーラン・マクリーン投手は、新人投手として史上初の受賞となった。
また、右翼手部門ではカブスの鈴木誠也選手が最終候補に入っていたが、ダイヤモンドバックスのコービン・キャロル選手が受賞し、日本人選手の受賞はならなかった。
ナ・リーグの受賞者は以下の通り。
投手：ノーラン・マクリーン（ニューヨーク・メッツ）
捕手：ガブリエル・モレノ（アリゾナ・ダイヤモンドバックス）
一塁手：マット・オルソン（アトランタ・ブレーブス）
二塁手：ブライス・トゥラング（ミルウォーキー・ブルワーズ）
三塁手：アレックス・ブレグマン（シカゴ・カブス）
遊撃手：ヘラルド・ペルドモ（アリゾナ・ダイヤモンドバックス）
左翼手：ジャクソン・チューリオ（ミルウォーキー・ブルワーズ）
中堅手：ピート・クロウ＝アームストロング（シカゴ・カブス）
右翼手：コービン・キャロル（アリゾナ・ダイヤモンドバックス）
ユーティリティ：マウリシオ・デュボン（アトランタ・ブレーブス）
【投稿】PCAが2年連続で受賞！ナ・リーグのゴールドグラブ賞受賞者一覧がこちら
MLB Japanの公式Xより
ナ・リーグのゴールドグラブ賞、受賞者はこちら🏆
受賞した選手の皆さん、おめでとうございます🎉
【関連記事】
この記事が面白いと思ったら…？
Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！
最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓
【了】