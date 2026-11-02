インテル・マイアミのFWリオネル・メッシが、さすがの存在感で逆転勝利に貢献した。

マイアミは現地時間1日に行われたMLS（メジャーリーグ・サッカー）第34節でニューイングランド・レヴォリューションと対戦した。

試合を0－0のスコアで折り返した中、後半立ち上がりの53分に先制点を奪われたマイアミ。それでも、メッシを起点に攻勢を仕掛けて同点に迫ると、69分にはバイタルエリアで一度受けてゴール前に飛び込んだメッシが背中で味方を感じたか、DF2枚に寄せられながらも冷静にバックヘッドでマイナスに落とすと、これに反応したヘルマン・ベルテラメが頭で合わせ、試合を振り出しに戻す。

さらに、メッシは83分、再びバイタルエリアでボールを受けて一気にスピードアップ。DF2枚を一気に剥がして一度はボールを失ったものの、味方のポストプレーからの落としを受け直してボックス左に持ち込み、最後は左足シュートを右隅に流し込んだ。

そして、メッシの1ゴール1アシストの活躍で逆転勝利のマイアミはリーグ3試合ぶり勝利を収めた。なお、メッシはこの日の活躍で今季26ゴール14アシストとした。

【ハイライト動画】メッシが1ゴール1アシスト！