







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



東京ヤクルトスワローズは2日、11月14日に神宮球場で行われる「明治神宮外苑創建百年記念奉納試合」の出場選手を発表した。始球式はホワイトソックスの村上宗隆選手が務める。



同試合は、明治神宮外苑の創建と明治神宮野球場の竣功から100年を迎えることを記念して行われるもので、東京六大学選抜とヤクルトが対戦する。試合は13時開始予定で、BSフジで生中継される。



ヤクルトからは投手14人、捕手4人、内野手6人、外野手7人の計31人が出場予定で、奥川恭伸投手、山野太一投手、山田哲人選手、長岡秀樹選手らが名を連ねた。



村上選手は球団を通じて「スワローズ時代にたくさんの思い出をつくった特別な場所で、始球式を務めさせていただけることをとても光栄に思います」とコメント。「また神宮球場に戻れることを、とても嬉しく思いますし、ファンの皆さんにお会いできることを楽しみにしています」と語った。



さらに「記念すべき試合が、皆さんの思い出になる、素晴らしい試合になることを願って投げたいと思います」と意気込みを示した。



村上選手は昨季までヤクルトでプレーし、2022年には打率.318、56本塁打、134打点で三冠王に輝いた。今季からホワイトソックスに移籍し、メジャー1年目は127試合に出場して35本塁打、77打点を記録した。



















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