ヤクルトの本拠地・明治神宮球場 (C)Kyodo News

　明治神宮野球場は2日、11月14日（土）に神宮球場で開催される『明治神宮外苑創建百年記念奉納試合』東京六大学選抜　対　東京ヤクルトスワローズ（13時開始予定、予備日：15日）の出場選手を発表した。

▼ 東京六大学選抜

＜監督・コーチ＞　※監督は秋季リーグ戦優勝校が務める

30　戸塚俊美（明治大）

30　大島公一（法政大）

30　大久保裕（東京大）

30　木村泰雄（立教大）

30　小宮山悟（早稲田大）

30　堀井哲也（慶応大）

＜投手＞

10　香西一希（早稲田大）

11　広池浩成（慶応大）

14　鈴木佳門（慶応大）

15　髙橋煌稀（早稲田大）

17　助川太志（法政大）

17　田中優飛（立教大）

18　湯田統真（明治大）

20　松本直（明治大）

32　松本慎之介（東京大）

＜捕手＞

10　福原聖矢（明治大）

10　落合智哉（立教大）

27　尾形樹人（早稲田大）

42　井上和輝（法政大）

＜内野手＞

3　岡西佑弥（早稲田大）

3　吉野太陽（慶応大）

4　岡田啓吾（明治大）

6　光弘帆高（明治大）

6　小林隼翔（立教大）

7　林純司（慶応大）

10　堀部康平（東京大）

10　今津慶介（慶応大）

＜外野手＞

1　榊原七斗（明治大）

1　片山悠真（法政大）

8　田上夏衣（明治大）

10　藤森康淳（法政大）

21　徳丸快晴（早稲田大）

26　一宮知樹（慶応大）

44　荒井慶斗（東京大）

▼ ヤクルト

＜監督・コーチ＞

88　池山隆寛

82　松元ユウイチ

81　正田樹

92　山本哲哉

83　衣川篤史

80　吉岡雄二

85　西浦直亨

95　土橋勝征

77　山崎晃大朗

＜投手＞

14　西舘昂汰

18　奥川恭伸

20　木澤尚文

24　星知弥

26　山野太一

30　荘司宏太

33　山崎太陽

35　石原勇輝

41　拓也

43　増居翔太

46　大道温貴

49　鈴木蓮吾

66　阪口皓亮

70　廣澤優

＜捕手＞

2　古賀優大

32　松本直樹

52　橋本星哉

57　矢野泰二郎

65　鈴木叶

022　松本龍之介

＜内野手＞

00　赤羽由紘

1　山田哲人

7　長岡秀樹

38　石井巧

60　武岡龍世

67　伊藤琉偉

＜外野手＞

0　並木秀尊

4　丸山和郁

36　西村瑠伊斗

42　澤井廉

64　岩田幸宏