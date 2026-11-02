明治神宮野球場は2日、11月14日（土）に神宮球場で開催される『明治神宮外苑創建百年記念奉納試合』東京六大学選抜 対 東京ヤクルトスワローズ（13時開始予定、予備日：15日）の出場選手を発表した。
▼ 東京六大学選抜
＜監督・コーチ＞ ※監督は秋季リーグ戦優勝校が務める
30 戸塚俊美（明治大）
30 大島公一（法政大）
30 大久保裕（東京大）
30 木村泰雄（立教大）
30 小宮山悟（早稲田大）
30 堀井哲也（慶応大）
＜投手＞
10 香西一希（早稲田大）
11 広池浩成（慶応大）
14 鈴木佳門（慶応大）
15 髙橋煌稀（早稲田大）
17 助川太志（法政大）
17 田中優飛（立教大）
18 湯田統真（明治大）
20 松本直（明治大）
32 松本慎之介（東京大）
＜捕手＞
10 福原聖矢（明治大）
10 落合智哉（立教大）
27 尾形樹人（早稲田大）
42 井上和輝（法政大）
＜内野手＞
3 岡西佑弥（早稲田大）
3 吉野太陽（慶応大）
4 岡田啓吾（明治大）
6 光弘帆高（明治大）
6 小林隼翔（立教大）
7 林純司（慶応大）
10 堀部康平（東京大）
10 今津慶介（慶応大）
＜外野手＞
1 榊原七斗（明治大）
1 片山悠真（法政大）
8 田上夏衣（明治大）
10 藤森康淳（法政大）
21 徳丸快晴（早稲田大）
26 一宮知樹（慶応大）
44 荒井慶斗（東京大）
▼ ヤクルト
＜監督・コーチ＞
88 池山隆寛
82 松元ユウイチ
81 正田樹
92 山本哲哉
83 衣川篤史
80 吉岡雄二
85 西浦直亨
95 土橋勝征
77 山崎晃大朗
＜投手＞
14 西舘昂汰
18 奥川恭伸
20 木澤尚文
24 星知弥
26 山野太一
30 荘司宏太
33 山崎太陽
35 石原勇輝
41 拓也
43 増居翔太
46 大道温貴
49 鈴木蓮吾
66 阪口皓亮
70 廣澤優
＜捕手＞
2 古賀優大
32 松本直樹
52 橋本星哉
57 矢野泰二郎
65 鈴木叶
022 松本龍之介
＜内野手＞
00 赤羽由紘
1 山田哲人
7 長岡秀樹
38 石井巧
60 武岡龍世
67 伊藤琉偉
＜外野手＞
0 並木秀尊
4 丸山和郁
36 西村瑠伊斗
42 澤井廉
64 岩田幸宏