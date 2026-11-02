







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、再びワールドシリーズ制覇を目指す来季へ向けた今オフの動きが注目されている。既に様々な選手のトレード案が取りざたされているが、ロサンゼルス・エンゼルス所属のザック・ネト内野手については現実味に乏しいかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。



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現在25歳のネトは今季まで3年連続で20本塁打をクリアしている強打の遊撃手。一部メディアからは、佐々木朗希投手、ジャスティン・ロブレスキ投手、ダルトン・ラッシング捕手の3名との交換トレード案が報じられている。



ただ、同メディアは「実際に迎え入れるのは容易ではないだろう。エンゼルスは当然ながらドジャースとの取引を好んでおらず、新オーナーのスタン・クロエンケ氏の下でもそれは変わらないだろう。また、チーム最高の選手を放出するとなれば、莫大な見返りを要求されることは間違いない。決して応じられない条件ではないが、近い将来に高額な契約延長が必要となる上、ロースターにスムーズになじむとは限らない選手を獲得するにはあまりにも大きな代償だ」と指摘。



その上で、「ベッツはこれまで、チームの勝利のためならどんな役割でも引き受ける姿勢を示してきた。しかし、彼や三塁を守るマックス・マンシー内野手がコンバートに前向きでない限り、ネトの獲得は現実的な目標というより、夢物語に終わる可能性が高いだろう」と記している。











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