







埼玉西武ライオンズ 最新情報



埼玉西武ライオンズは2日、髙橋光成投手が海外フリーエージェント（FA）権の行使を表明したと発表した。



髙橋投手は球団を通じて「今後の野球人生を考え、自分がどうしたいのかという気持ちを大切にした結果、行使することを決めました」とコメントした。



球団からは「これまでライオンズのために投げてくれてありがとう」と言葉をかけられたといい、「素直にうれしかったです」と明かした。西武での12年間については「いろいろなことがありましたが、あっという間でした」と振り返った。



ファンに向けては、「1勝もできなかった年は、自分自身も苦しく、多くの方の期待に応えられなかったと感じていました」と苦しんだ時期に触れ、「『お前ならできる』『まだまだいける』と励ましていただいたことが、今も心に残っています」と感謝を伝えた。



髙橋投手は前橋育英高から2014年ドラフト1位で西武に入団。2021年から3年連続で2桁勝利を挙げた一方、2024年は15試合に登板して0勝11敗に終わった。昨オフはポスティングシステムを利用したメジャー移籍を目指したが、西武に残留した。



今季は22試合に登板して9勝6敗、防御率2.54をマーク。NPB通算成績は218試合登板、82勝83敗、防御率3.30となっている。



















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