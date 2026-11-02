







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズから戦力外通告を受けた佐々木千隼投手が、中米ニカラグアのプロ野球チーム「インディオス・デル・ボーエル」に入団することが決まった。同球団が10月31日（日本時間11月1日）、公式インスタグラムで発表した。



球団は「YOUKOSO! CHIHAYA」の言葉とともに、2026-27年シーズンに佐々木投手が加入することを伝えた。投稿では、ロッテでのプロデビューやDeNAでのプレーなど、日本での経歴も紹介している。



ニカラグアのリーグは、11月から来年1月にかけて行われるウインターリーグとなっている。



佐々木投手は日野高、桜美林大を経て、2016年ドラフトで5球団が競合した外れ1位で千葉ロッテマリーンズに入団。2021年には54試合に登板し、8勝1敗1セーブ26ホールド、防御率1.26をマークした。



現役ドラフトを経て2024年からDeNAでプレー。今季は一軍で5試合に登板して1勝0敗、防御率0.00だったが、9月29日に球団が来季の契約を結ばないことを発表していた。NPB通算成績は159試合登板、19勝14敗2セーブ37ホールド、防御率3.26。





























【投稿】DeNA戦力外から新天地へ…！佐々木千隼が中米ニカラグアの球団に入団



インディオス・デル・ボーエルの公式インスタグラムより





【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】