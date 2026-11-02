阪神電気鉄道株式会社が運営する阪神甲子園球場では、12月6日（日）に60名限定で「阪神甲子園球場 ナイターマウンド投球イベント」を開催すると発表した。

このイベントは、阪神甲子園球場で多くの方に記念となる体験をしてもらいたいという思いから開催するもの。普段は体験することができない毎年好評の特別な内容となっている。放送係員による参加者の名前のアナウンスとともに、照明が点灯したナイター空間で投球できるほか、付添い者もグラウンドの土部分に立ち、投球体験を見ることができる。

なお、当日はプロのカメラマンが投球時を撮影し、その写真は後日専用サイトから購入となる。

▼ 「阪神甲子園球場 ナイターマウンド投球イベント」の概要

【日程】

12月6日（日） 計6回開催 各回約60分間

（1）17：30

（2）18：00

（3）18：30

（4）19：00

（5）19：30

（6）20：00

【募集人数】

各回投球者は10名 合計60名 ※応募多数の場合は抽選

【開催内容】

（1）3塁側ブルペンでのキャッチボール

※付添いの方はキャッチボールのご協力をお願いします。

※付添いの方がいない場合やキャッチボールができない場合はスタッフが対応します。

（2）マウンドからの投球（一人3球）

※マウンドに上がる際、放送係員がお名前をアナウンスします。また、球速を測定します。

※付添いの方はグラウンドの土部分から投球をご覧いただけます。雨天の場合はブルペン内からのご見学となります。

※グラウンドの土をお持帰りいただくことはできません。

※雨天等によるグラウンド状況によっては、マウンドでの投球を中止し、1塁側ブルペン等での投球に変更となる場合があります。また、マウンドでの投球ができない場合は放送係員からのアナウンスはご体験いただけません。

※グローブ・ボールをお持ちの方はご持参ください。お持ちでない方は無料で貸し出します。

（3）甲子園歴史館見学（自由見学）

※2027年1月31日（日）まで利用可能。

※イベントのチケットを甲子園歴史館の受付でご提示ください。

※甲子園歴史館は一度入館すると再入館できません。

※当日の甲子園歴史館の営業時間は10：00～17：00（最終入館16：30）

（4）BE-STADIUM KOSHIEN 1種目体験券

※トスバッティング、ピッチングから1種を選べます。

※2027年1月31日（日）まで利用可能。

※イベントのチケットをBE-STADIUM KOSHIENの受付でご提示ください。

※当日のBE-STADIUM KOSHIENの営業時間は10：00～18：00

（最終受付17：40）

【参加料金】

＜投球者＞5,000円 ＜付添者＞2,500円