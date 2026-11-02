11月2日（月）天恩日＆辰の日の「開運日」！ 先勝と重なる月曜日、どんな意味がある？【開運カレンダー】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする開運コラム。2026年11月2日（月）は、天からの恩恵を受ける日とされる「天恩日（てんおんにち）」です。また、この日は十二支の「辰（たつ）」にあたる日でもあります。六曜は「先勝（せんしょう）」。午前中は吉、午後は凶とされる日ですが、暦の意味を知っておくことで、日々の過ごし方を考えるきっかけにもなりそうです。今回は、天恩日と辰の日の意味、先勝との付き合い方について紹介します。●吉日：天恩日（てんおんにち）●干支の日：辰の日（たつのひ）●六曜：先勝（せんしょう）天恩日は、天からの恩恵が人々に及ぶ日とされ、婚礼などのお祝い事によいと伝えられてきました。特徴の一つは、5日間続けて巡ってくること。2026年11月は、1日（日）から5日（木）までが天恩日にあたります。11月2日もその期間に含まれています。結婚式や入籍などのお祝い事の日取りを考えている人にとっては、こうした暦の意味も気になるところでしょう。また、家族や友人とのお祝いの予定を立てたり、身近な人に感謝を伝えたりするきっかけにしてみるのもよさそうです。ただし、吉日だからといって、必ずその日に予定を合わせなければならないわけではありません。家族や相手の都合も大切にしながら、納得できる日を選びましょう。11月2日は、十二支の「辰」にあたる日です。辰の日は12日に一度巡ってきます。辰は龍を表し、古くから水を司る存在として、信仰や言い伝えのなかで親しまれてきました。龍の力強さや天へ昇る姿から、金運や運気上昇と結び付けて語られることもあります。また、大阪の住吉大社では、毎月最初の辰の日に参拝する「初辰まいり（はったつまいり）」という習わしが知られています。商売繁盛や家内安全を願い、4年間にわたって48回参拝すると満願になると伝えられています。辰の日そのものは、天恩日や一粒万倍日のように暦注上の吉日として定められているわけではありません。ただ、龍にまつわる言い伝えや風習を知ることで、暦に親しむきっかけになるでしょう。この日の六曜は「先勝」。先んずれば即ち勝つという意味があり、一般的には午前中が吉、午後は凶とされています。すでに午後を迎えていますが、だからといって必要以上に気にすることはありません。六曜は日々の吉凶を占う伝統的な考え方の一つであり、予定や行動をすべて左右するものではないからです。また、六曜と天恩日は、それぞれ異なる暦注です。先勝だからといって天恩日の意味がなくなるわけではありません。暦の意味を参考にしながらも、残りの時間は自分のペースで過ごしてみましょう。2026年11月2日は、天恩日と辰の日が重なり、六曜は先勝です。天恩日の意味を知って、家族や友人との時間を大切にしたり、辰にまつわる伝統や風習に目を向けたりするのもよいでしょう。暦は、暮らしのなかで受け継がれてきた習慣の一つです。それぞれの意味を知ったうえで、自分に合った取り入れ方を考えてみてはいかがでしょうか。※暦注による吉凶は、伝統的な考え方に基づくものです。科学的な効果を示すものではなく、解釈や採用する暦によって違いがある場合があります。