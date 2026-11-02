プロ野球独立リーグ「ルートインBCリーグ」に 2027 年シーズンから参入する東京レジスターズは2日、初代監督に勝呂壽統氏、投手コーチに坂本工宜氏が就任すると発表した。

▼ 勝呂壽統監督

「このたび、東京レジスターズの初代監督に就任することになりました勝呂壽統です。新たなチームの歴史が始まる、その第一歩を監督として任せていただくことに、大きな責任とやりがいを感じています。これまでの選手・指導者としての経験を生かし、選手一人ひとりの力を最大限に引き出しながら、全員が一丸となって戦える、強く魅力あるチームをつくっていきたいと思います。そして、ファンの皆様、地域の皆様に応援していただける、愛されるチームを目指してまいります。東京レジスターズの新たな挑戦に、ぜひご期待ください。応援よろしくお願いいたします」

▼ 坂本工宜投手コーチ コメント

「このたび、東京レジスターズの投手コーチに就任することになりました坂本工宜です。新たにスタートするチームの一員として、歴史の第一歩に携われることを大変うれしく思っています。これまで NPB や独立リーグで選手として経験してきたこと、そして指導者として学んできたことを生かし、選手一人ひとりと向き合いながら、それぞれの可能性を最大限に引き出せるよう全力で取り組んでまいります。勝呂監督のもと、選手たちとともに成長し、ファンの皆様に応援していただける、強く魅力あるチームをつくっていきたいと思います。東京レジスターズへの温かいご声援をよろしくお願いいたします」