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元北海道日本ハムファイターズの杉谷拳士氏が31日、自身のインスタグラムを更新。入団が決まった米国のエンターテインメント野球チーム「サバンナ・バナナズ」への感謝をつづり、日本に帰国したことを報告した。







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投稿では「無事、日本に帰国しました」とつづり、「温かく迎え入れてくださったSavannah Bananasの皆さん、そして実現に向けて力を貸してくださった全ての関係者の皆さんに、心から感謝しています」と感謝を伝えた。



さらに「野球が持つ無限の可能性を改めて感じることができました」と振り返り、「2027年、選手として再びグラウンドに立つために。そして、いつか日本の皆さんにも、この最高のエンターテインメントを届けられるように。一歩ずつ、全力で前進していきます」と決意を示した。



杉谷氏は28日（日本時間29日）に行われたドラフトでサバンナ・バナナズから指名を受け、2027年シーズンから現役に復帰することが決まった。同チームは米ジョージア州サバンナを本拠地とし、野球にダンスやパフォーマンスを取り入れた「バナナボール」で人気を集めている。



帝京高から2008年ドラフト6位で日本ハムに入団した杉谷氏は、2022年限りで現役を引退するまで、通算777試合に出場し、打率.212、16本塁打、104打点を記録した。



来年の試合出場予定などについては、近日中に自身のYouTubeチャンネル「熱スギヤch」で伝えるとしている。





























【投稿】サバンナ・バナナズ入団が決定…！杉谷拳士が帰国を報告し感謝をつづった投稿がこちら



杉谷拳士氏の公式インスタグラムより





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【了】