







福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスの山本祐大選手が31日、自身のインスタグラムを更新。日本シリーズの写真を添えて、2026年シーズンを終えての思いをつづった。



ホークスファンに向けては「トレードで入った僕に素晴らしい応援を声援を送っていただきありがとうございました！」と感謝。「特に日本シリーズの代打の時の歓声はすごい声援が聞こえて鳥肌が立ちましたし奮い立たされました」と振り返った。



古巣・横浜DeNAベイスターズのファンには「僕にこんなにファンがいたのかと、嬉しかったです」とつづり、「こんな僕でしたが9年弱応援していただきありがとうございました」と感謝を伝えた。



日本シリーズについては「僕にとって特別な試合ばかりでした。二度と忘れる事はないと思います」と記し、「終わってみると幸せな一年でした」と1年を振り返った。



山本選手は京都翔英高、BC・滋賀を経て、2017年ドラフト9位でDeNAに入団。2024年には108試合に出場し、打率.291、5本塁打、37打点をマークした。



今季は5月にトレードでソフトバンクへ移籍し、55試合で打率.267、6本塁打、41打点を記録。古巣・DeNAとの日本シリーズでは優秀選手賞に選ばれ、チームの2年連続日本一に貢献した。





























【投稿】古巣との日本シリーズを終えて…！ソフトバンク・山本祐大が2球団のファンへ感謝をつづった投稿がこちら



山本祐大選手の公式インスタグラムより





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【了】