







千葉ロッテマリーンズ 最新情報



千葉ロッテマリーンズは2日、小島和哉投手がフリーエージェント（FA）権を行使することを発表した。



小島は浦和学院高、早稲田大を経て2018年ドラフト3位でロッテに入団。プロ入り後は先発ローテーションの一角を担い、2021年には10勝を挙げて自身初の2桁勝利を達成。2023年には3年ぶりの開幕投手を務めるなど、長年にわたって先発陣を支えてきた。



小島のコメント全文は以下の通り。



「本日、FAの権利を行使するための手続きをさせていただくことをご報告させていただきます。マリーンズには、ドラフトで選んで頂いてプロの道に入れてくださった事、そして監督、コーチ、チームメイト、ファンのみなさんには、自分をここまで育ててくださった事に本当に感謝してもしきれない想いです。FA宣言をするかしないか、とても悩みました。良い時も悪い時もありながら、8年間、自分のことよりもチームのことだけを思って腕を振ってきました。そんな自分のプロ野球生活に対する他球団からの評価を直接聞き、客観的に自分を見つめ直してみたいという思いが強くあり、今回の決断に至りました。自分の思いを汲んでくださったマリーンズには、本当に感謝しています。今後はお話させていただける全ての球団の言葉を真摯に受け止め、自分が1番納得できる決断をしたいと考えています。もちろん、これまでお世話になったマリーンズへの感謝の想いと愛着はとても強いです。残留の選択肢もじっくりと考え、悔いのない決断をしたいと思います。振り返ると、プロの世界に入ってあっという間の8年でした。残された自分の野球人生も充実した日々に出来るようにしっかりと考え抜いた上で決断を行いたいと思います」













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【了】