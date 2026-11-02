







オリックス・バファローズ 最新情報



オリックス・バファローズは1日、三木肇氏が一軍ヘッドコーチに、下園辰哉氏が一軍打撃コーチに就任すると発表した。背番号は三木氏が「88」、下園氏が「84」となる。



三木氏は上宮高から1995年ドラフト1位でヤクルトスワローズに入団。2008年には北海道日本ハムファイターズでプレーし、通算359試合で打率.195、2本塁打、14打点の成績を残した。



引退後は日本ハム、ヤクルト、楽天でコーチを歴任。楽天では2度、一軍監督を務めたが、今季は6月に休養し、その後チームを離れた。



下園氏は宮崎日大高、九州国際大を経て、2006年大学生・社会人ドラフト4巡目で横浜ベイスターズに入団。2010年には自己最多の131試合に出場し、打率.286をマークした。



DeNAでプレーした2017年まで、通算656試合で打率.263、16本塁打、110打点。引退後はDeNAで2020年から2024年まで、楽天で2025年から今季までコーチを務め、楽天では打撃コーチを担当していた。



楽天でともに今季を迎えた2人が、来季はオリックスの一軍首脳陣に加わる。























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