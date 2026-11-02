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広島東洋カープは1日、来季から内野守備走塁コーチを務める田中広輔氏の就任記者会見の内容を、球団公式サイトで公開した。一軍、二軍のどちらを担当するかは決まっていない。



会見では、就任が決まった心境を「身が引き締まる思いと言いますか、すごく責任を感じております」と語った。



カープを退団する際にもコーチの打診を受けていたといい、「今年はその話も頭の片隅に置きながら1年間過ごしていたので、連絡があればしっかりと受けようという思いでいました」と振り返った。



リーグ3連覇の経験については「よく『3連覇した』と言いますけどそれは過去のことであって、今このチームで勝たなきゃいけないことが課題」と話し、「失敗した経験がすごく財産になっているので、そういったことを伝えていけたらいいなと思います」と続けた。



守備走塁の指導では「失敗した後にしっかり練習して、自分のプレーに責任を持ってほしいなと。そのために必死になって練習してほしいですし、僕も力になりたいなと思っています」と意気込んだ。



田中氏は東海大相模高、東海大、JR東日本を経て、2013年ドラフト3位で広島に入団。リーグ3連覇を果たした2016年から2018年は、3年連続で全143試合に出場した。



2017年には盗塁王と最高出塁率のタイトルを獲得し、ベストナインにも選ばれた。2025年限りで現役を引退し、通算1203試合で打率.256、69本塁打、348打点、131盗塁の成績を残した。



今年は解説者として活動しながら、社会人野球チームの指導にも携わった。37歳の球団OBが、今度はコーチとして内野の守備と走塁を指導する。























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