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ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、テオスカー・ヘルナンデス外野手をトレードした場合、後釜としてシカゴ・カブスの鈴木誠也外野手の獲得を検討するかもしれない。有望株のホスエ・デポーラ外野手の出場機会を確保しつつ、実績ある右打者を加える案として注目されている。米メディア『バイラル・スポーツ・ニュース』のジェイク・ロジャース記者が10月28日（日本時間29日）に言及した。



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カブスではイアン・ハップ外野手ら複数選手がフリーエージェント（FA）となり、投手補強も必要なため、鈴木を市場価格で引き留められるかは不透明だ。



そこで、移籍先の候補に挙がったのがドジャースだ。ヘルナンデスを放出してデポーラの枠を空けつつ、ワールドシリーズ制覇を目指すために経験豊富な打者も補強するという構想だ。



鈴木は今季143試合に出場し、打率.270、本塁打26、打点86、安打147、OPS.841、WAR5.1を記録。メジャー移籍後では最も充実したシーズンで、今オフは争奪戦が予想される。



注目の集まる鈴木の動向についてロジャース氏は「出塁能力と長打力を兼ね備えた彼の実績は、ドジャースがここ数年のオフシーズンに獲得を目指してきた選手像に合致している。また、日本出身という背景も、球団に在籍する日本人選手たちとの相性が良い」と言及した。



ドジャースにはすでに鈴木と同級生の大谷翔平選手が中心選手として活躍している。これは鈴木にとって心強い環境であり、もし移籍となればファンにとっても嬉しい共闘となるだろう。











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