現地時間1日、MLB機構が2026年シーズンのゴールドグラブ賞受賞者を発表した。
アメリカン・リーグでは、レッドソックスから最多3名が選出。コディ・ベリンジャーはドジャース所属の2019年にナ・リーグ右翼手部門で受賞して以来で、異なるリーグ・ポジションで7年ぶりの選出となった。
ナショナル・リーグでは、ダイヤモンドバックスから最多3名、ワールドシリーズ王者のブリュワーズからは2名が選出。「40本塁打－40盗塁」達成のピート・クローアームストロングは守備でも存在感を発揮し、2年連続2度目の受賞。同僚のアレックス・ブレグマンは三塁手として両リーグでの受賞を果たした。
なお、ナ・リーグ右翼手部門では鈴木誠也（カブス）が自身初のファイナリスト入りするも、受賞はならず。2010年のイチロー（マリナーズ）以来となる日本人受賞は今季もお預けとなった。
各リーグのポジション別受賞者は以下の通り。
【アメリカン・リーグ】
＜投手＞
タナー・バイビー（ガーディアンズ）
初受賞
＜捕手＞
ディロン・ディングラー（タイガース）
2年連続2度目
＜一塁手＞
クリスチャン・ウォーカー（アストロズ）
2年ぶり4度目（ア・リーグでは初）
＜二塁手＞
コール・ヤング（マリナーズ）
初受賞
＜三塁手＞
ケイレブ・ダービン（レッドソックス）
初受賞
＜遊撃手＞
テイラー・ウォールズ（レイズ）
初受賞
＜左翼手＞
コディ・ベリンジャー（ヤンキース）
7年ぶり2度目（前回はナ・リーグ右翼手部門）
＜中堅手＞
セダン・ラファエラ（レッドソックス）
2年連続2度目
＜右翼手＞
ウィルヤー・アブレイユ（レッドソックス）
3年連続3度目
＜ユーティリティ＞
エゼキエル・デュラン（レンジャーズ）
初受賞
【ナショナル・リーグ】
＜投手＞
ノーラン・マクリーン（メッツ）
初受賞
＜捕手＞
ガブリエル・モレノ（ダイヤモンドバックス）
3年ぶり2度目
＜一塁手＞
マット・オルソン（ブレーブス）
2年連続4度目
＜二塁手＞
ブライス・トゥラング（ブリュワーズ）
2年ぶり2度目
＜三塁手＞
アレックス・ブレグマン（カブス）
2年ぶり2度目（ナ・リーグでは初）
＜遊撃手＞
ヘラルド・ぺルドモ（ダイヤモンドバックス）
初受賞
＜左翼手＞
ジャクソン・チョウリオ（ブリュワーズ）
初受賞
＜中堅手＞
ピート・クロー・アームストロング（カブス）
2年連続2度目
＜右翼手＞
コービン・キャロル（ダイヤモンドバックス）
2年ぶり2度目
＜ユーティリティ＞
マウリシオ・デュボン（ブレーブス）
2年連続3度目（ナ・リーグでは初）