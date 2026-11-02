現地時間1日、MLB機構が2026年シーズンのゴールドグラブ賞受賞者を発表した。

アメリカン・リーグでは、レッドソックスから最多3名が選出。コディ・ベリンジャーはドジャース所属の2019年にナ・リーグ右翼手部門で受賞して以来で、異なるリーグ・ポジションで7年ぶりの選出となった。

ナショナル・リーグでは、ダイヤモンドバックスから最多3名、ワールドシリーズ王者のブリュワーズからは2名が選出。「40本塁打－40盗塁」達成のピート・クローアームストロングは守備でも存在感を発揮し、2年連続2度目の受賞。同僚のアレックス・ブレグマンは三塁手として両リーグでの受賞を果たした。

なお、ナ・リーグ右翼手部門では鈴木誠也（カブス）が自身初のファイナリスト入りするも、受賞はならず。2010年のイチロー（マリナーズ）以来となる日本人受賞は今季もお預けとなった。

各リーグのポジション別受賞者は以下の通り。

【アメリカン・リーグ】

＜投手＞

タナー・バイビー（ガーディアンズ）

初受賞

＜捕手＞

ディロン・ディングラー（タイガース）

2年連続2度目

＜一塁手＞

クリスチャン・ウォーカー（アストロズ）

2年ぶり4度目（ア・リーグでは初）

＜二塁手＞

コール・ヤング（マリナーズ）

初受賞

＜三塁手＞

ケイレブ・ダービン（レッドソックス）

初受賞

＜遊撃手＞

テイラー・ウォールズ（レイズ）

初受賞

＜左翼手＞

コディ・ベリンジャー（ヤンキース）

7年ぶり2度目（前回はナ・リーグ右翼手部門）

＜中堅手＞

セダン・ラファエラ（レッドソックス）

2年連続2度目

＜右翼手＞

ウィルヤー・アブレイユ（レッドソックス）

3年連続3度目

＜ユーティリティ＞

エゼキエル・デュラン（レンジャーズ）

初受賞

【ナショナル・リーグ】

＜投手＞

ノーラン・マクリーン（メッツ）

初受賞

＜捕手＞

ガブリエル・モレノ（ダイヤモンドバックス）

3年ぶり2度目

＜一塁手＞

マット・オルソン（ブレーブス）

2年連続4度目

＜二塁手＞

ブライス・トゥラング（ブリュワーズ）

2年ぶり2度目

＜三塁手＞

アレックス・ブレグマン（カブス）

2年ぶり2度目（ナ・リーグでは初）

＜遊撃手＞

ヘラルド・ぺルドモ（ダイヤモンドバックス）

初受賞

＜左翼手＞

ジャクソン・チョウリオ（ブリュワーズ）

初受賞

＜中堅手＞

ピート・クロー・アームストロング（カブス）

2年連続2度目

＜右翼手＞

コービン・キャロル（ダイヤモンドバックス）

2年ぶり2度目

＜ユーティリティ＞

マウリシオ・デュボン（ブレーブス）

2年連続3度目（ナ・リーグでは初）

