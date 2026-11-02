西武・平良海馬のメジャー挑戦が本格始動！ ポスティング申請完了…2日午後…









埼玉西武ライオンズ 最新情報



埼玉西武ライオンズは2日、平良海馬投手のポスティングシステムによる米大リーグ（MLB）移籍に向け、日本野球機構（NPB）を通じて申請を行い、MLB全球団への通知が完了したことを発表した。



球団によると、交渉開始は米国東部時間11月2日午前8時（日本時間同日午後10時）。平良はMLB全球団と契約交渉を行うことが可能となり、メジャー挑戦に向けた動きが本格化する。



平良は沖縄県の八重山商工高から2017年ドラフト4位で西武に入団。2020年には新人王に輝き、2022年には最優秀中継ぎ投手のタイトルを獲得するなど、救援陣の中心として活躍してきた。



2023年には先発へ転向して11勝を挙げると、2025年には守護神として31セーブを記録し、最多セーブのタイトルを獲得。先発と救援の両方で実績を積み重ねた。



今季は再び先発として23試合に登板し、12勝5敗、防御率1.36、141奪三振を記録。最優秀防御率のタイトルに輝くなど、エースとしてチームを支えた。



西武は10月30日、平良のポスティングシステムによるメジャー移籍を容認したことを発表。今回、NPBを通じた申請とMLB全球団への通知が完了し、交渉開始を迎えることになった。



救援、抑え、先発とさまざまな役割で結果を残してきた右腕が、メジャーリーグ挑戦に向けて新たな一歩を踏み出す。













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