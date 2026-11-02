







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、FAを控えるタリック・スクーバル投手を巡る争奪戦が勃発することが確実視されている。当然、残留を目指して交渉していくとみられるが、米メディア『ドジャースネイション』は、通常のやり方では厳しいのではと主張している。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



同メディアは「獲得を狙う球団が数多く存在し、大物代理人のスコット・ボラス氏が交渉を主導する中、ジアスレチックのケイティ・ウー記者は、特定の条件で契約がまとまらない限り引き留めは難しいとの見方を示している」としつつ、「様々な状況を考えると、編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏が10年総額4億ドルという契約を受け入れられるとは思えない」、「本格的に競争力を発揮できるとすれば、スクーバルがカイル・タッカー外野手と似たような仕組みや考え方に基づく契約を受け入れる意思を示した場合だけだと思う」という同記者の見解を紹介。



続けて、「ニューヨーク・メッツから提示されるとみられる巨額の契約をボラス氏に再考させるために、ドジャースは年俸面で破格のオファーを提示する必要があるだろう。これまでの方針を貫くのであれば、スクーバルは別の球団でプレーすることになるかもしれない」と記している。



ドジャースは昨オフ、タッカーと4年2億4000万ドルの契約を結んでいるが、スクーバルには果たしてどのような条件を用意するのだろうか。











【関連記事】



















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】