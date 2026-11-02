総務省統計局が公表した『統計からみた我が国の高齢者－「敬老の日」にちなんで－（2026年）』によると、65歳以上の人口は、3624万人。総人口に占める割合は29.6％となっています。長寿が当たり前となった今、老後を支えるのは「お金がどれだけあるか」だけではありません。大切なのは、「お金との付き合い方」ではないでしょうか。

今回は、孤独な老後につながりやすい3つの「あるある」を取り上げ、「心が満たされるお金の使い方」を考えてみましょう。

◆趣味や日課がない

定年後は、自由に使える時間が増えます。その一方で、「今日は何をしようか」と考えているうちに、1日が終わってしまう人も少なくありません。予定のない日が続くと、人と話す機会が減り、外に出る気力が徐々に失われます。

趣味や日課は、お金がかかるだけの「出費」ではありません。暮らしに張りを持たせる、前向きな支出です。講座や体験教室に参加すれば、同じ関心を持つ人と知り合うきっかけにもなります。

◇孤独を避けるヒント

・お金をかけずに始められる趣味を、1つ見つける（散歩、写真、手芸、短歌・俳句など）

・地域の講座やオンライン教室など、少額で体験できる学びに参加する

・ボランティアに参加して、人の役に立つ時間を持つ

◆自分の話ばかりして、自慢が多い

寂しさを感じていると、久しぶりに人と会ったとき、話したいことがあふれて、自分の話ばかりしてしまうことがあります。昔の武勇伝や、子ども、持ち物の自慢が続けば、相手は聞き役ばかりで疲れてしまいます。本人は自分を認めてほしいだけでも、「会っても自慢話ばかり」と思われると、次のお誘いにつながりにくくなるでしょう。

人付き合いは、互いに話し、互いに聞くことで続きます。自分の話をしたら相手の話にも耳を傾け、会話のやりとりを楽しみたいものです。

お金の使い方も、付き合いやすさに関わります。例えば、一緒に食事やお茶をしたときの支払いです。シニア同士なら、割り勘を基本にするのが気楽です。それぞれが自分の分を払えば、対等な気持ちで誘い合えます。

たまに「今日は私が」とおごる場面もあるでしょう。そのときは、少し注意が必要です。おごられた側は、恐縮したり、お返しを考えたりして、気を使わなくてはなりません。また、おごる側も、「おごっているのだから」と、気付かないうちに相手へ見返りを求めてしまうことがあります。

贈り物も、頻繁になると「次は何を返そう」と負担になりがちです。親戚から果物がたくさん届いたときなどに、「よかったら食べて」とおすそ分けするくらいなら、日常の自然なやりとりになります。品物の値段や回数より、一緒に過ごす時間を大切にすると、心地よい関係が続くでしょう。

◇孤独を避けるヒント

・自分の近況を話したら、相手の近況にも耳を傾ける

・自慢話に偏らず、失敗談や最近の小さな発見も話す

・「ありがとう」「助かりました」を言葉にして伝える

・食事やお茶は割り勘を基本にして、気軽に誘い合う

・贈り物は頻繁にせず、いただき物をおすそ分けする程度にする

◆人と会うのが面倒で、家にこもりがち

現役のころは、仕事を通じて自然に人と顔を合わせていました。退職後は、そうした機会がなくなり、家で過ごす時間が長くなる人もいます。

「お茶代やランチ代がもったいない」と感じるかもしれません。しかし、誰かと過ごすためのお金は、孤立を防ぎ、気持ちを安定させる「心の潤滑油」でもあります。節約は大切ですが、人とのつながりを支える支出まで削ってしまうと、かえって孤独を深めてしまうおそれがあります。

◇孤独を避けるヒント

・月に1回は、「誰かとお茶をする日」を決める

・地域の健康体操、ラジオ体操などに参加する

・無料や少額で参加できる、オンラインのコミュニティーも活用する

自治体や社会福祉協議会が運営する、高齢者向けのサロンやコミュニティーカフェもあります。飲み物を一杯飲みながら過ごすだけでも、顔見知りができ、孤立の予防につながります。

◆まとめ

老後を満たされた気持ちで過ごすには、お金の「貯め方」だけでなく、「使い方」も大切です。趣味や人付き合いへの支出は、単なる消費ではなく、心を元気にするための投資と考えられます。ただし、どちらか一方が我慢したり、気を使い過ぎたりしては、長続きしません。互いに負担のかからない距離感を保ちながら、人とのつながりを育てていきましょう。

文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）

会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。

文＝舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）