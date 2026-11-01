







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、先発ローテーションの一角を担った佐々木朗希投手が浮き沈みの激しいシーズンを送った。来季は安定感を増して成績も向上させたいところだが、現状では少々厳しいかもしれない。米メディア「ドジャースウェイ」が報じた。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



今季の佐々木は前半戦は打ち込まれる場面が目立った一方、後半戦は投球フォームの調整などが功を奏して調子を持ち直しつつあった。しかし、その最中に右手中指のマメで戦線離脱し、復帰後は先発ではなくリリーフに回ったままシーズンを終えた。



同メディアは「2年が経過した今も、ドジャースファンは佐々木をどう評価すべきなのか答えを見いだせずにいる。加入後は故障に見舞われ、マイナー降格を経験し、さらには救援投手への配置転換も余儀なくされている。チームがナリーグ優勝決定シリーズでスイープされた後、彼は『先発としていい成績を残し、個人タイトルを獲得することが目標』と語ったが、この発言はそうした印象を払拭するものとは言い難い」と言及。



続けて、「今季は前年よりも健康な状態で過ごせたものの、防御率は前年の4.46に対して4.49。ポストシーズンでも、継続的に起用できるほどの信頼を勝ち取るには至らなかった。サイヤング賞という大きな夢を抱く前に、まずは来年のポストシーズンで先発ローテ入りを果たせるよう、実績を積み重ねるべきなのかもしれない」と指摘している。











【関連記事】



















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】