







ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、来季に向けて先発として個人タイトルを獲得したい考えを示したが、その発言に対して厳しい見方も出ている。過去2年の成績やポストシーズンでの立場を考えれば、まずは先発ローテーションで信頼を勝ち取るべきだと指摘された。米メディア『ドジャース・ウェイ』のカトリーナ・ステビンス記者が10月29日（日本時間30日）に言及した。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



佐々木はドジャース加入前、将来を担う存在として大きな期待を集めたが、メジャーでは故障やマイナー降格、ブルペン転向などを経験してきた。



ルーキーイヤーの2025年は防御率4.46、今季も4.49とほぼ同水準。健康面では改善したものの、ポストシーズンで継続的に信頼されるほどの立場には至らなかった。



今季のポストシーズンでは8試合で計3回2/3をリリーフとして登板。昨季に掲げていた「ポストシーズンの先発ローテーション入り」という目標も達成できなかった。



来季は個人タイトル獲得を掲げた佐々木について、ステビンス氏は「彼のエゴや年齢に加え、過去に助言を受け入れることに抵抗を示していたことへの懸念が相まって、彼は少し調子に乗りすぎているように見える。チームを優先する姿勢に戻すべきかもしれない」と言及した。



大きな期待を背負ってドジャースに移籍した佐々木だが、まだ思ったような成績を残せていない。この厳しい声をはね返すには、誰もが納得できる結果を出すしかないようだ。











【関連記事】



















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】