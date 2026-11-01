内外野を守り、代走でも勝負を左右してきたスーパーサブ。2026年は出場機会が限られたが、国内FA権を初取得した。育成出身で通算70盗塁を誇る万能選手は、権利行使を熟考する。［1/6ページ］

機動力武器の万能サブ

増田大輝（読売ジャイアンツ）

[caption id="attachment_265485" align="aligncenter" width="1200"] 読売ジャイアンツの増田大輝（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：172cm／71kg

・生年月日：1993年7月29日（33歳）

・経歴：小松島高 - 四国・徳島

・ドラフト：2015年育成選手ドラフト1位（巨人）

・2025年成績：53試合出場、打率.136（22打数3安打）、3盗塁

内外野をこなすスーパーサブとして、読売ジャイアンツの一軍戦力を支えてきた増田大輝。2026年7月に国内FA権を初めて取得した。

小松島高校から四国アイランドリーグplusの徳島インディゴソックスを経て、2015年育成選手ドラフト1位で巨人に入団。プロ2年目の2017年7月に支配下登録を勝ち取った。

2019年に一軍デビューを果たすと、代走や守備固めを中心に75試合へ出場し、チーム最多の15盗塁を記録した。

翌2020年も74試合に出場。限られた打席数ながら打率.297を残し、リーグ2位の23盗塁をマークするなど、機動力で存在感を示した。

その後も複数のポジションをこなせる守備力と走力を生かし、ベンチに欠かせない存在として起用された。2025年は53試合に出場し、3盗塁を記録している。

2026年は34試合の出場で打率.250、2盗塁。出場機会は減少したものの、通算70盗塁に到達した。

代走や守備固めを担える選手は、短期決戦や接戦で貴重な存在となる。レギュラー候補とは異なる役割で評価されてきた増田が、どのような結論を下すのか注目される。

[caption id="attachment_299617" align="aligncenter" width="1200"] （左から）阪神タイガースの木浪聖也、中日ドラゴンズの藤嶋健人、東北楽天ゴールデンイーグルスの太田光（写真：産経新聞社）[/caption]

守備力と献身的な打撃で投手陣を支えてきた捕手。2026年も一軍で100試合に出場し、国内FA権を初取得した。他球団の評価も聞きたいとして、権利を行使する意向を明らかにしている。［2/6ページ］

守備力光る正捕手候補

太田光（東北楽天ゴールデンイーグルス）

[caption id="attachment_289534" align="aligncenter" width="1200"] 東北楽天ゴールデンイーグルスの太田光（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：178cm／76kg

・生年月日：1996年10月14日（30歳）

・経歴：広陵高 - 大阪商業大

・ドラフト：2018年ドラフト2位（楽天）

・2025年成績：111試合出場、打率.176（188打数33安打）、1本塁打、12打点

堅実な守備と献身的なプレーで、東北楽天ゴールデンイーグルスの投手陣を支えてきた太田光。2026年6月に国内FA権を初めて取得した。

広陵高校から大阪商業大学へ進み、2018年ドラフト2位で楽天に入団。ルーキーイヤーから55試合に出場し、早い段階で一軍の捕手陣に加わった。

2021年には自己最多の107試合へ出場し、4本塁打、23打点を記録。打撃面では苦しみながらも、捕手として継続的に出場機会を得た。

2023年は104試合に出場して打率.243、3本塁打、14打点。28犠打を決め、出塁率.356を残すなど、下位打線から攻撃を支えた。

2025年も111試合に出場。打率.176と打撃では課題を残した一方、捕手として一軍で多くの試合を任された。

2026年は100試合に出場し、打率.202、3本塁打、18打点。プロ入り後の通算出場数は709試合に達した。

シーズン終了後には、国内FA権を行使する意向を表明。残留も選択肢に含まれるが、経験豊富な捕手を求める球団が獲得に動く可能性もありそうだ。

[caption id="attachment_299617" align="aligncenter" width="1200"] （左から）阪神タイガースの木浪聖也、中日ドラゴンズの藤嶋健人、東北楽天ゴールデンイーグルスの太田光（写真：産経新聞社）[/caption]

遊撃のレギュラーとして日本一に貢献した内野手。2026年は前年より出場機会を減らした一方、国内FA権を初取得した。球団から慰留を受けるなか、今後の野球人生を見据えて去就を熟考している。［3/6ページ］

再浮上狙う遊撃手

木浪聖也（阪神タイガース）

[caption id="attachment_270015" align="aligncenter" width="1200"] 阪神タイガースの木浪聖也（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：179cm／81kg

・生年月日：1994年6月15日（32歳）

・経歴：青森山田高 - 亜細亜大 - ホンダ

・ドラフト：2018年ドラフト3位（阪神）

・2025年成績：72試合出場、打率.193（181打数35安打）、15打点、1盗塁

遊撃のレギュラー経験を持つ木浪聖也は、2026年5月に国内FA権を初めて取得した。近年は出場機会を減らしており、今後の決断が注目されている。

青森山田高校、亜細亜大学、ホンダを経て、2018年ドラフト3位で阪神タイガースに入団。ルーキーイヤーから113試合に出場し、打率.262、4本塁打、32打点を記録した。

2022年は41試合の出場にとどまったが、翌2023年に正遊撃手として再浮上。“恐怖の8番打者”として勝負強さを発揮し、127試合で打率.267、1本塁打、41打点をマークした。

同年は初めて規定打席に到達。安定した守備でもチームを支え、阪神のリーグ優勝と日本一に貢献した。

しかし、2024年は116試合で打率.214と数字を落とし、2025年は72試合、打率.193とさらに出場機会が減少した。

2026年も64試合の出場で打率.211、1本塁打、17打点。前年を下回る出場数となり、シーズン終盤には若手内野手との競争が激しくなった。

正遊撃手としての実績を持つだけに、出場機会を求めて新たな環境を選ぶ可能性も否定できない。

[caption id="attachment_299617" align="aligncenter" width="1200"] （左から）阪神タイガースの木浪聖也、中日ドラゴンズの藤嶋健人、東北楽天ゴールデンイーグルスの太田光（写真：産経新聞社）[/caption]

内野と外野をこなし、勝負強い打撃でも存在感を示してきた右打者。2026年は前年から数字を落としたが、国内FA権を初取得した。阪神が本格調査に乗り出したと報じられ、決断が注目される。［4/6ページ］

内外野こなす右の好打者

中川圭太（オリックス・バファローズ）

[caption id="attachment_260986" align="aligncenter" width="1200"] オリックス・バファローズの中川圭太（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／76kg

・生年月日：1996年4月12日（30歳）

・経歴：PL学園高 - 東洋大

・ドラフト：2018年ドラフト7位（オリックス）

・2025年成績：119試合出場、打率.284（433打数123安打）、12本塁打、53打点、10盗塁

一塁と外野を中心に複数のポジションをこなし、勝負強い打撃でオリックス・バファローズを支えてきた中川圭太。2026年7月に国内FA権を初取得した。

PL学園高校から東洋大学へ進み、2018年ドラフト7位でオリックスに入団。ルーキーイヤーの2019年から111試合に出場し、打率.288を記録した。交流戦では打率.386を残し、首位打者に輝いている。

2022年は110試合で打率.283、8本塁打、51打点、11盗塁をマーク。翌2023年も自己最多の135試合に出場し、打率.269、12本塁打、55打点を記録した。

2024年は故障の影響もあり、60試合の出場で打率.231と低迷。しかし、2025年は119試合に出場して打率.284、12本塁打、53打点、10盗塁と復調を果たした。

2026年は113試合に出場。打率.252、6本塁打、33打点、3盗塁と前年から数字を落としたものの、一軍の主力として出場を続けた。

内野と外野を守れ、打順を問わず起用できる点は大きな強みだ。去就を熟考している右打者の決断は、今オフの補強市場にも影響を与える可能性がある。

[caption id="attachment_299617" align="aligncenter" width="1200"] （左から）阪神タイガースの木浪聖也、中日ドラゴンズの藤嶋健人、東北楽天ゴールデンイーグルスの太田光（写真：産経新聞社）[/caption]

内外野を守れる俊足のユーティリティー。2026年も幅広い役割で一軍80試合に出場し、国内FA権を初取得した。先発起用も増えたなか、球団の慰留を受けつつ、自身の立場を分析して決断を下す。［5/6ページ］

俊足万能野手の決断

熊谷敬宥（阪神タイガース）

[caption id="attachment_289777" align="aligncenter" width="1200"] 阪神タイガースの熊谷敬宥（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：175cm／69kg

・生年月日：1995年11月10日（30歳）

・経歴：仙台育英高 - 立教大

・ドラフト：2017年ドラフト3位（阪神）

・2025年成績：85試合出場、打率.224（156打数35安打）、1本塁打、18打点、6盗塁

内野の複数ポジションに加えて外野も守れる熊谷敬宥は、阪神タイガースで代走や守備固めを中心に一軍出場を重ねてきた。

仙台育英高校から立教大学へ進み、2017年ドラフト3位で阪神に入団。ルーキーイヤーの2018年に一軍デビューし、19試合の出場で3盗塁を記録した。

2021年には自己最多を更新する73試合に出場。打席数は限られたが、主に代走や守備固めで起用され、7盗塁を決めた。

その後も俊足と守備力を武器に一軍のベンチ入りを続けた。2025年は自己最多の85試合に出場し、打率.224、プロ初本塁打を含む1本塁打、18打点、6盗塁を記録。先発出場の機会も増やした。

2026年は80試合に出場し、打率.211、13打点、6盗塁。打撃成績は伸び悩んだものの、内外野を守れるユーティリティーとして幅広い役割を担った。

同年8月には国内FA権を初取得。去就に注目が集まったが、10月31日にFA権を行使せず、チームへの残留を決断した。

[caption id="attachment_299617" align="aligncenter" width="1200"] （左から）阪神タイガースの木浪聖也、中日ドラゴンズの藤嶋健人、東北楽天ゴールデンイーグルスの太田光（写真：産経新聞社）[/caption]

先発一筋で通算51勝を積み上げた左腕。2026年はプロ入り後初めて救援も経験し、国内FA権を取得した。他球団も動向を注視したが、権利を行使せず残留する決断を下した。［6/6ページ］

残留決断の通算51勝左腕

田嶋大樹（オリックス・バファローズ）

[caption id="attachment_293578" align="aligncenter" width="1200"] オリックス・バファローズの田嶋大樹（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：182cm／82kg

・生年月日：1996年8月3日（30歳）

・経歴：佐野日大高 - JR東日本

・ドラフト：2017年ドラフト1位（オリックス）

・2025年成績：18試合登板（106回1/3）、7勝7敗、77奪三振、防御率3.13

長年にわたり、オリックス・バファローズの先発ローテーションを支えてきた田嶋大樹。2026年9月に国内FA権を初めて取得した。

佐野日大高校からJR東日本へ進み、2017年の都市対抗野球大会では2試合連続完封勝利を記録。即戦力左腕として評価を高め、同年のドラフト1位でオリックスに入団した。

ルーキーイヤーの2018年から先発ローテーションに加わり、12試合の登板で6勝3敗、防御率4.06を記録。その後は故障による離脱も経験したが、2020年には20試合に登板して自身初の規定投球回到達に迫る122回1/3を投げた。

2021年は自己最多の24試合に登板し、8勝8敗、防御率3.58を記録。先発陣の一角として、チームの25年ぶりとなるリーグ優勝に貢献した。

翌2022年には20試合で自己最多の9勝を挙げ、防御率2.66をマーク。2023年も13試合で6勝4敗、防御率3.09を残し、オリックスのリーグ3連覇を支えた。

2024年は21試合に登板して6勝8敗、防御率3.68。2025年は18試合で7勝7敗、防御率3.13を記録し、2度の完封勝利を挙げるなど、先発として安定した投球を見せた。

しかし、2026年は開幕から状態が上がらず、シーズン途中にプロ入り後初めて救援へ配置転換された。最終的には18試合に登板し、2勝5敗、1ホールド、防御率5.89。前年まで8年間の一軍登板は全て先発だったが、新たな役割も経験するシーズンとなった。

同年9月11日に国内FA権の資格取得条件を満たしたが、国内FA権を行使せず、オリックスと2年契約を結んで残留することを決断した。

【了】