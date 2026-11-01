







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、再びワールドシリーズ制覇を目指す来季へ向けた今オフの動きが注目されている。既に様々な選手のトレード案が取りざたされている中、米メディア『ファンサイデッド』は、スター遊撃手の獲得可能性に言及している。



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獲得候補に挙げられたのは、シンシナティ・レッズ所属のエリー・デラクルス内野手。今季は143試合、打率.283、30本塁打、79打点、30盗塁といった数字をマークし、球団では19年ぶり4年ぶりとなる“30-30”を達成した。



同メディアは「サラリーキャップ制度の変更可能性に加え、シーズン短縮の懸念、さらには年俸総額が極めて低い2球団がワールドシリーズに進出した影響もあり、今オフは予想もつかないような展開が次々と起こるかもしれない。そこで、いくつか大胆な予想を立ててみよう」と前置きした上でデラクルスのトレード案を紹介。



デラクルスが契約延長オファーを拒否していること、将来的な契約が5億ドル規模になる可能性に触れつつ、「そこで浮上するのがドジャースだ。これまでは、大物FA選手の獲得を狙う一方、マイナーでは若手の育成に力を注いできた。しかし、かつてムーキー・ベッツ内野手を獲得したときのように、トレードでデラクルスを迎え入れることができれば、再び頂点へと返り咲くかもしれない」と記している。











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