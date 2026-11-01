ミランを率いるルベン・アモリム監督が、“ミラノ・ダービー”の勝利を振り返った。10月31日、イタリアメディア『フットボール・イタリア』が同指揮官のコメントを伝えている。

セリエA第10節が10月31日に行われ、ミランのホーム扱いで行われたインテルとの一戦は、ミランが開始4分にクリスチャン・プリシッチの得点で先制。さらに10分にアドリアン・ラビオが追加点を挙げると、その後1点を返されたものの、43分にディエゴ・モレイラが直接FKを沈め、3－1で勝利を収めた。

自身初のミラノ・ダービーを経験し、3ポイントを手にしたアモリム監督は試合後、「多くの点で満足している。立ち上がりのパフォーマンスはとても良かったし、相手は空中戦を武器にしているが、我々はこの試合へのアプローチを変えた。これまでの試合と比べても改善が見られたと思う」と勝利に手ごたえを示した。

また、ダービーマッチのでのスタジアムの雰囲気については「素晴らしかった。情熱も信じられないほどだった。これまで経験したどのダービーともまったく違った」とコメント。「選手たちを誇りに思うし、ファンもこのプロジェクトに少し自信を持ってくれたと思う」と語り、重要な一戦での勝利を喜んだ。

「今日のような素晴らしい夜もあれば、ボローニャ戦のような苦しい時期もあるだろう。これもプロセスの一部だ」

「こうした試合に勝つことは良いことだ。一日ですべてを変えることは不可能だが、選手たちのことを嬉しく思うよ」

ダービーに勝利したミランは勝ち点を「21」へ伸ばし、暫定で4位に浮上している。



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