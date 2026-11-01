今日の運勢 11月2日（月）「12星座占いランキング」第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの星座は何位？

2026年11月2日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）11月2日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の雪笹歳華（ゆきざさ・さいか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの星座は何位……？自信を持って行動できるようです。アイデアがある場合は、きちんと発言すると良いでしょう。恋も仕事も自らチャンスをつかみにいく姿勢が大事。「自分なんて…」と思わずに一歩踏み出すようにしましょう。遊び心を大事にすると良い一日に。仕事や勉強などを面白がって取り組むと、よく身につくようです。夢中になれるものがあると、イキイキとしてより魅力的になりそう。恋愛にも良い影響があることでしょう。ふと思い浮かんだことを実行してみて。今日は、フットワークが軽いほうが上手くいくようです。周りは驚いたりするかもしれませんが、次第に納得してくれるでしょう。初めて行く場所は、景色を動画や写真に収めておくと吉。生活習慣を見直すと運気がアップするようです。無駄なものを省き、もう少し時間に余裕が持てるように工夫してみましょう。最近ぐっすり眠れないようならば、枕の高さを変えてみると良いかも。いつも似たようなことをしていると、退屈に感じてしまう場合もあるので、メリハリをつけてみましょう。友だちの恋バナを聞いているうちに、自分もときめくような恋がしたくなるかも。恋人やパートナーと過ごすことで、仲が深まるようです。違いがあるからこそ、引かれ合う相手なのかも。一緒にできることや同じ目標を持てば、さらに仕事などを頑張れることでしょう。学ぶことが楽しいようです。今後スキルアップのために習い事を始めたくなるかも。空き時間を使ってコツコツと行ってみましょう。知識が増えることで自信にもつながり、仕事などもはかどりそう。大変だと思っていたことに、目処がつきそう。周囲からのアドバイスを参考にすると良いかも。気持ちがスッキリしたら、自分のことを大切にしましょう。買い物や美容など思う存分楽しんで。日中は慌ただしくなりそう。仕事などに集中して取り組みたいのに、急に用事が入る場合も。周りの人に頼るなど、一人で頑張りすぎないよう心がけましょう。夜は疲れた身体を癒してください。心地よい環境をつくると◎。仕事場が整理されていないようならば、片付けるようにしてみましょう。観葉植物を置くと集中力アップにつながりそうです。肩周りをマッサージするのもあり。心のケアを意識しましょう。普段なかなか会えない人に手紙を書いてみるのも良いかも。ストレス発散にカラオケなどをするのもおすすめ。普段言葉にできないような感情を表現してみて。思い通りにいかないとイライラしてしまいそうですが、発想を変えてみると好転しそう。やる気を出すために、好きな人や推しの写真を眺めるのも効果的。ウォーキングなどで軽く汗を流すと気分転換になります。今日は新しい可能性に目を向けることで運が開ける日。何気ない会話や偶然の出会いに未来を変えるヒントが隠れているかもしれません。直感を大切にしながら、気になったことは積極的に行動してみましょう。一歩踏み出す勇気が幸運を引き寄せます。■監修者プロフィール：雪笹歳華（ゆきざさ・さいか）東京・池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いにも出演。鑑定歴20年以上。未来予測だけでなく、現状を読み解き、より良い未来へ進むための改善策や具体的な行動指針を提案する鑑定が得意。「未来は自分でつかみ取るもの」を信条に、現在はビジネス特化型占星術「戦略羅針盤Ⓡ」を提供。経営者・事業主の未来予測や意思決定を、星の力でサポートする。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/