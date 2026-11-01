







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、FAを控えるタリック・スクーバル投手を巡り熾烈な争奪戦が勃発することが確実視されている。現時点ではドジャース残留を推す声が多数派の中、米メディア『ヘビー』はサンディエゴ・パドレスへの流出を予想している。



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同メディアは「ブリーチャーレポートのケリー・ミラー記者によると、今オフのスクーバル争奪戦を制するのはパドレスだという。ドジャースファンにとって、スクーバルが同地区のライバル球団に加入することは受け入れがたい現実となるだろう」と言及。



続けて、「2020年にスティーブ・コーエン氏がニューヨーク・メッツの筆頭オーナーになると、球団の総年俸は即座に急増した。2012年にマーク・ウォルター氏とグッゲンハイム・グループがドジャースを買収した際も同様だった。クワンザ・ジョーンズ氏とホセ・E・フェリシアーノ氏が率いるパドレスも、すぐに勝利をつかむために積極的に動くはずだと推測せざるを得ない」、「複数の主力との契約によって、2033年以降まで巨額の資金を投じることが決まっているとはいえ、現球界最高とも言える選手を獲得するためには、思い切った大型補強に打って出るしかない」という同記者の見解を伝えている。



ドジャースとしては仮に流出を許すとしても、同地区のライバルはなるべくなら避けたいところだが、今後の展開には要注目だ。











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