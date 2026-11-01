2026／27明治安田J1リーグ第13節が11月1日に行われ、ジェフユナイテッド千葉とアビスパ福岡が対戦した。

勝ち点「7」で並ぶ最下位と19位の“裏天王山”は、25分に千葉が先制する。前貴之がペナルティエリア手前から放ったシュートは相手にブロックされたが、こぼれ球を拾った姫野誠が2試合連続ゴールを記録した。

千葉の1点リードで折り返すと、千葉は58分に相手のミスから絶好機を迎えたが、最後に福岡の守備に阻まれて追加点ならず。対する福岡も60分に連続チャンスを迎えたが、クロスバー、そして相手の守護神ホセ・スアレスに阻まれて同点のチャンスを逃す。

65分、千葉が待望の追加点を獲得する。左から安井拓也がインスイングのクロスを供給。前貴之がダイビングヘッドで合わせ、ゴールポストに体をぶつけながらも泥臭くねじ込んだ。

前節は2点リードから後半アディショナルタイムに2失点を喫して勝利を逃した千葉だが、後半アディショナルタイム5分にカウンターで福岡を突き放す3点目を奪う。アウトプレーになりそうなボールを諦めなかった石川大地の折り返しを呉屋大翔が押し込み、VARによりラインを完全に割る直前で石川が触っていたとして得点が認められた。

千葉は7試合ぶり白星、福岡は4連敗で最下位に転落した。次節、千葉は8日にホームで水戸ホーリーホックと、福岡は7日にホームでV・ファーレン長崎と対戦する。

【スコア】

ジェフユナイテッド千葉 3－0 アビスパ福岡

【得点者】

1－0 25分 姫野誠（千葉）

2－0 65分 前貴之（千葉）

3－0 90＋5分 呉屋大翔（千葉）

【ゴール動画】千葉vs福岡