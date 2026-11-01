







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間30日、9名の選手がFAになったことが選手会から公示された。今季のトレード期限で加入したクリス・ブビック投手もその一人だが、米メディア『スポーツイラストレイテッド』は再契約には至らずという展開を予想している。



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ブビックはカンザスシティ・ロイヤルズで9登板、3勝2敗、防御率4.11といった数字を残していた中でドジャース入り。ただ、左肘故障により加入前から負傷者リスト（IL）に入っていたこともあり、ドジャースでは5登板、1勝0敗、防御率0.00とあまり稼働はできなかった。



同メディアは「ブビックは限られた登板機会の中で、リリーフとして安定した投球を見せた。しかし、今後は先発に戻る見込みで、29歳という年齢もあり大型契約を手にする可能性がある。スポットラックによると、今オフの市場価値は4年総額7000万ドル。これはMLB全体で90位、先発の中では33位に相当すると見込まれている」と言及。



その上で、「ドジャースは彼がWS制覇に貢献してくれることを期待し、一定のリスクを承知の上で獲得に踏み切った。しかし、残念ながら優勝という目標は達成できず、彼は今後、先発を必要とする球団を求めてFA市場に出ることになる。ここでの予想は、ドジャースが今オフに彼と再契約することはないというものだ。チームは先発ローテの一角を埋めるために彼を必要としていない」と記している。











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