チェルシーに所属するイングランド代表MFコール・パーマーが、同クラブでのプレミアリーグ通算50ゴールを達成した。

チェルシーは10月31日に行われたプレミアリーグ第9節でマンチェスター・ユナイテッドと対戦。50分にモーガン・ロジャーズの見事なドリブル突破から先制点を奪うと、64分には2枚目のイエローカードで退場となったリサンドロ・マルティネスのファウルによって得たPKをパーマーがGKに触れられながら決め、2－0で公式戦3試合ぶりの白星を飾った。

勝利に貢献したパーマーはこの試合の得点がチェルシーでのプレミアリーグ通算50得点目に。データサイト『OPTA』によると、これがチェルシーでのプレミアリーグ105試合目となったパーマーは、ジミー・フロイド・ハッセルバインク氏（84試合）とジエゴ・コスタ氏（85試合）に次いで、同クラブ史上3番目の早さでプレミアリーグ通算50ゴールに到達した選手になったという。

また、イギリスメディア『Squawka』によると、クラブ史上最多得点記録を保持するプレミアリーグ147ゴールを挙げたフランク・ランパード氏（現：コヴェントリー監督）に次いで、パーマーはチェルシーでプレミアリーグ50ゴール以上を決めた2人目のイングランド人選手になったことが伝えられている。

クラブ公式サイトによると、パーマーは試合後、「前回の敗戦の後ということもあり、勝利の道に戻ることは非常に重要だった。だから、結果として良かった」と勝利を手にした喜びを口にしつつ、膠着状態から打破した後半に変えたことについては次のように語った。

「単純に、より強度の高いプレーができたのだと思う。相手にチャンスを与えてしまった場面は、自分たちがボールを失ったことが原因だった。だから、もう少し賢く、より鋭くプレーし、簡単にボールを失わないように心がけた。それが功を奏したのだと思う」

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