11月1日（日）は「開運日」天恩日・神吉日・大明日が重なる日！ 赤口の過ごし方は？【開運カレンダー】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする開運コラム。2026年11月1日（日）は、天恩日（てんおんにち）、神吉日（かみよしにち／かみよしび）、大明日（だいみょうにち）が重なる日です。一方、六曜は赤口。暦の上では複数の吉日が重なっていますが、赤口は一般的に午前11時ごろから午後1時ごろまでが吉、それ以外の時間帯は凶とされます。それぞれの暦注の意味を知り、日々の予定を立てる際の参考にしてみましょう。天恩日は、天からの恩恵を受けられるとされる吉日です。慶事や祝い事に適した日といわれ、結婚や入籍、引っ越しなど、新しい節目を迎える際にもよいとされています。11月1日は、天恩日が始まる日。11月5日（木）まで続くため、この期間に予定しているお祝い事や大切な用事があれば、日取りを考える際の参考にしてみてもよいでしょう。神吉日は、神社への参拝や神事に縁があるとされる日です。日頃の感謝を伝えたり、これからのことを祈願したりするのにもよいといわれています。大きな願い事をしなければならないわけではありません。近くの神社に立ち寄り、静かな気持ちで手を合わせてみるのもよさそうです。大明日は、太陽の光が隅々まで照らすという意味を持つ吉日です。移動や旅行、建築、引っ越しなどに適した日とされています。遠出をする予定がある人は、道中の安全を意識しながら、気持ちよく過ごせる計画を立ててみてはいかがでしょうか。11月1日の六曜は「赤口（しゃっこう／しゃっく）」。一般的には、火や刃物などに注意が必要とされる日で、祝い事には不向きと考えられることもあります。ただし、赤口には午前11時ごろから午後1時ごろまでの「午の刻」が吉とされる時間帯があります。大切な予定を入れる場合は、この時間帯を意識してみてもよいでしょう。なお、六曜と天恩日・神吉日・大明日は、それぞれ異なる暦注です。赤口だからといって、ほかの吉日の意味がなくなるわけではありません。暦の見方の一つとして、予定を考える際に取り入れてみてください。2026年11月1日は、複数の吉日が重なる一方で、六曜は赤口という日です。暦の吉凶にとらわれすぎず、神社への参拝や身近な人への感謝など、自分が心地よく感じることから始めてみるのもよいでしょう。月の始まりに少し立ち止まり、これからの予定や目標を見直すきっかけにしてみてはいかがでしょうか。