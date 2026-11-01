ポルシェ・カイエンとアウトドアが出会う2日間｜Snow Peak HEADQUARTERSで特別イベントを開催

新潟県三条市のSnow Peak HEADQUARTERS Campfieldで開催されたポルシェ「Cayenneアウトドアイベント＆ドライビング体験」。会場では新型カイエン エレクトリックのオフロード試乗をはじめ、歴代カイエンの展示、トークショー、焚き火体験など、カイエンの世界観を体感できる多彩なプログラムが展開された。自然豊かなフィールドで開催された2日間の模様をレポートする。

【画像】自然の中でポルシェ・カイエンと過ごす、特別な週末（写真28点）

ポルシェと過ごす特別な週末

Snow Peak HEADQUARTERS Campfieldを舞台に開催された本イベントで参加者を迎えたのは、ポルシェ・カイエンを中心とした体験型プログラム。会場ではSnow Peakとのコラボレーションにより、単なる試乗会ではなく、キャンプやアウトドアを通じてカイエンの魅力を体感できる空間がつくり上げられた。参加車両は様々で、カイエンに限らず、911やマカンなどバラエティに富んだモデルが全国から集まった。

日中はラウンジやスタンプラリー、ハロウィンワークショップ、早朝にはラジオ体操など家族で楽しめる企画も実施。夕方には焚き火を囲んで過ごす時間も設けられ、自然の中でカイエンと向き合う特別な週末となった。

新型カイエン エレクトリックの実力をオフロードで体感

イベントの中心となったのは、新型カイエン エレクトリックのドライビング体験だ。特設されたオフロードコースでは、悪路や急勾配などさまざまな路面を走行。インストラクター同乗のもと約15分間の試乗が行われ、参加者は新世代EV SUVが持つ走破性や走行安定性を体感した。

ステージでは商品担当者によるプレゼンテーションも実施され、新型モデルに採用された技術や開発思想を紹介。Snow Peakスタッフによるアウトドアギアの提案やSnow Peak Museumの見学時間も設けられ、カイエンが目指すライフスタイルの広がりを感じる内容となった。

歴代カイエンが集結。ブランドの歩みを振り返る展示エリア

会場内では、初代モデルから最新モデルまでの歴代カイエンの展示が行われた。2002年にポルシェ初のSUVとして誕生したカイエンは、それまでスポーツカーブランドとして知られていたポルシェに新たな可能性をもたらしたモデルでもある。来場者は世代ごとのデザインや技術の進化を見比べながら、20年以上にわたるカイエンの歴史を振り返った。

中でも多くの注目を集めていたのが、世界限定285台の「カイエン S トランスシベリア」だ。

冒険のDNAを象徴する特別な一台「カイエン S トランスシベリア」

カイエン S トランスシベリアは、過酷なトランスシベリアラリーへの参戦を背景に誕生した特別仕様車であり、カイエンの歴史の中でも特別な存在として知られている。オーナーによれば、「オンロード性能とオフロード性能を本格的に両立していること」がカイエン S トランスシベリア購入の決め手だったとのこと。さらにサーキットでの走行経験についても触れ、「911やボクスターと一緒に走っても驚くほど安定していた」と語り、スポーツカーのような運動性能と本格SUVとしての走破性を兼ね備えるトランスシベリアの魅力を教えてくれた。

佐野新世さんが語る「挑戦」と「冒険」

イベントでは特別ゲストとしてレーシングドライバー／ライダーの佐野新世さんを迎えたトークショーも開催された。DAY1では、ユニークな写真作品で知られる「反重力友の会」の活動を紹介するとともに、モータースポーツとの出会いやポルシェとの縁について語った。特に印象的だったのは、2003年に二輪で挑戦したパリ・ダカールラリーに関するエピソードだ。佐野新世さんは当時の挑戦を振り返りながら、スタート地点に立った時の経験や、リタイアという結果から得た学びなどを来場者に共有した。

DAY2では、現在取り組むアフリカエコレースや、自身が所有するポルシェ911 Dakarでの雪上や砂上での刺激的な走行についてもトークを展開。カイエンという車名は、カイエンペッパーのピリリと辛いところから、「人生への刺激」「冒険」「生きる喜び」を連想させる言葉として選ばれたという。今回のゲストである佐野さんも、刺激に満ちた冒険を楽しみ実践するところが共通項といえるだろう。

カイエンが受け継ぐ”冒険”という価値

今回のイベントでは、新型カイエン エレクトリックの先進性だけでなく、初代モデルから受け継がれてきたカイエンの本質も垣間見ることができた。オフロード試乗、歴代モデル展示、トランスシベリアという特別な存在、そして佐野さんが語った数々の挑戦の物語。そこに共通していたのは「冒険」というキーワードである。

舗装路の先にある新しい体験へ踏み出すこと。その精神は、新型カイエン エレクトリックにもたしかに受け継がれていることを感じさせる2日間となった。

文：オクタン日本版編集部 写真：ポルシェジャパン

Words: Octane Japan Photography: Porsche Japan