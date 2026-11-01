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ロサンゼルス・ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手を巡り、古巣トロント・ブルージェイズがトレードでの再獲得に関心を示しているという。右打ちの長距離砲を必要とするブルージェイズにとって、リスクの低い補強候補になるとの見方が示された。米メディア『ブルージェイ・インサイダー』のビクター・ウィリアム記者が10月29日（日本時間30日）に言及した。



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ヘルナンデスは2027年に1700万ドル（約26.7億円）の契約が残り、2028年には1500万ドル（約23.6億円）の球団オプションが付いている。期待通りでなければ1年限りで終えられ、活躍すれば翌年のオプションを行使できる点が魅力だ。



一方で、鈴木誠也外野手やジャズ・チザムJr.内野手といった有力なフリーエージェント（FA）の野手は高額な契約が予想されており、ヘルナンデスの方が安価な選択肢になる。



ヘルナンデスは2017年から2022年まで6シーズンの間、ブルージェイズでプレーした。ロジャーズ・センターにも慣れており、加入後の適応期間をほとんど必要としないことも強みになる。



注目の集まるヘルナンデスの動向についてウィリアム氏は「ブルージェイズは右打者の長打力を切実に必要としており、チームに優しい短期契約を結んだ34歳の選手を獲得する方が、チームに合わないFA選手に高額を支払うよりも賢明だ」と言及した。



ヘルナンデスはこれまで大谷翔平選手らとドジャース打線の主軸を担ってきた。ファンからも愛される選手だが、チームの高齢化を解消するために退団となる可能性も十分に考えられる。











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