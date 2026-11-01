







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、9名の選手がFAになると見込まれている。この内何人が残り、何人が去ることになるのかはまだこれからの話だが、リリーフ左腕のアレックス・ベシア投手については残留濃厚かもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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今季のベシアはキャリアハイとなる72試合に登板し、3勝1敗20ホールド3セーブ、防御率2.64といった好成績をマーク。ポストシーズンでも5登板で無失点と気を吐いた。



同メディアは「ジアスレチックのジム・ボウデン記者は、ベシアの次の契約が2年2300万ドルになると予想している。同記者はドジャースに加え、ニューヨーク・ヤンキースとタンパベイ・レイズを移籍先の有力候補として挙げる一方、『FA市場では多くの球団が彼の獲得に乗り出すだろう』と付け加えた」と言及。



ただ、「2年2300万ドルという条件であれば、ドジャースにとって再契約をためらう理由はないだろう。闘志あふれる姿勢でファンからも高い人気を集めており、本人もFAになる前から残留を希望していることを明らかにしていた」としつつ、「ドジャースはベシアと複数年契約を結ぶと予想する。復調が期待されるエドウィン・ディアス投手がクローザーを務めるブルペンで、ベシアはタナー・スコット投手とともに重要なセットアッパーの役割を担うことになるだろう」と記している。











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