ラ・リーガ第11節が10月31日に行われ、バルセロナとアラベスが対戦した。
試合は8分にペドリのスルーパスに抜け出したフェルミン・ロペスの折り返しをハフィーニャが流し込んでバルセロナが先制すると、ここからゴールラッシュを見せる。
23分にはフェルミン・ロペスが角度のない位置から強烈なシュートを叩き込むと、41分にはショートカウンターの流れからフェルミン・ロペスのパスを受けたハフィーニャが左足を振り抜き、追加点をマーク。45＋1分にはジョアン・カンセロの落としからラミン・ヤマルが左足で強烈なシュートを叩き込んで、4点リードで前半を折り返した。
後半に入り、64分にヤマルが飛び出してきたGKの頭上を越えるループシュートでこの試合2点目を決めると、81分にはロドリの絶妙なスルーパスに抜け出したアンソニー・ゴードンが冷静に流し込んでダメ押しの6点目を挙げた。
84分にはミスからマリアーノ・ディアスに得点を許したが、このまま試合は終了し、6－1で大勝したバルセロナが公式戦3試合ぶりの白星を飾っている。
【スコア】
バルセロナ 6－1 アラベス
【得点者】
1－0 8分 ハフィーニャ（バルセロナ）
2－0 23分 フェルミン・ロペス（バルセロナ）
3－0 41分 ハフィーニャ（バルセロナ）
4－0 45＋1分 ラミン・ヤマル（バルセロナ）
5－0 64分 ラミン・ヤマル（バルセロナ）
6－0 81分 アンソニー・ゴードン（バルセロナ）
6－1 84分 マリアーノ・ディアス（アラベス）