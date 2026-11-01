アラベスに大勝したバルセロナ [写真]=Getty Images

　ラ・リーガ第11節が10月31日に行われ、バルセロナとアラベスが対戦した。

　試合は8分にペドリのスルーパスに抜け出したフェルミン・ロペスの折り返しをハフィーニャが流し込んでバルセロナが先制すると、ここからゴールラッシュを見せる。

　23分にはフェルミン・ロペスが角度のない位置から強烈なシュートを叩き込むと、41分にはショートカウンターの流れからフェルミン・ロペスのパスを受けたハフィーニャが左足を振り抜き、追加点をマーク。45＋1分にはジョアン・カンセロの落としからラミン・ヤマルが左足で強烈なシュートを叩き込んで、4点リードで前半を折り返した。

　後半に入り、64分にヤマルが飛び出してきたGKの頭上を越えるループシュートでこの試合2点目を決めると、81分にはロドリの絶妙なスルーパスに抜け出したアンソニー・ゴードンが冷静に流し込んでダメ押しの6点目を挙げた。

　84分にはミスからマリアーノ・ディアスに得点を許したが、このまま試合は終了し、6－1で大勝したバルセロナが公式戦3試合ぶりの白星を飾っている。

【スコア】
バルセロナ　6－1　アラベス

【得点者】
1－0　8分　ハフィーニャ（バルセロナ）
2－0　23分　フェルミン・ロペス（バルセロナ）
3－0　41分　ハフィーニャ（バルセロナ）
4－0　45＋1分　ラミン・ヤマル（バルセロナ）
5－0　64分　ラミン・ヤマル（バルセロナ）
6－0　81分　アンソニー・ゴードン（バルセロナ）
6－1　84分　マリアーノ・ディアス（アラベス）

【ハイライト動画】バルセロナが大量6ゴールで大勝