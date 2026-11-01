ラ・リーガ第11節が10月31日に行われ、バルセロナとアラベスが対戦した。

試合は8分にペドリのスルーパスに抜け出したフェルミン・ロペスの折り返しをハフィーニャが流し込んでバルセロナが先制すると、ここからゴールラッシュを見せる。

23分にはフェルミン・ロペスが角度のない位置から強烈なシュートを叩き込むと、41分にはショートカウンターの流れからフェルミン・ロペスのパスを受けたハフィーニャが左足を振り抜き、追加点をマーク。45＋1分にはジョアン・カンセロの落としからラミン・ヤマルが左足で強烈なシュートを叩き込んで、4点リードで前半を折り返した。

後半に入り、64分にヤマルが飛び出してきたGKの頭上を越えるループシュートでこの試合2点目を決めると、81分にはロドリの絶妙なスルーパスに抜け出したアンソニー・ゴードンが冷静に流し込んでダメ押しの6点目を挙げた。

84分にはミスからマリアーノ・ディアスに得点を許したが、このまま試合は終了し、6－1で大勝したバルセロナが公式戦3試合ぶりの白星を飾っている。

【スコア】

バルセロナ 6－1 アラベス

【得点者】

1－0 8分 ハフィーニャ（バルセロナ）

2－0 23分 フェルミン・ロペス（バルセロナ）

3－0 41分 ハフィーニャ（バルセロナ）

4－0 45＋1分 ラミン・ヤマル（バルセロナ）

5－0 64分 ラミン・ヤマル（バルセロナ）

6－0 81分 アンソニー・ゴードン（バルセロナ）

6－1 84分 マリアーノ・ディアス（アラベス）

【ハイライト動画】バルセロナが大量6ゴールで大勝