プレミアリーグ第9節が10月31日に行われ、アストン・ヴィラはフルアムと対戦した。

GK鈴木彩艶がリーグ戦8試合連続で先発に名を連ねた一戦は、39分にヨハン・マンザンビのパスを受けたニコラス・ジャクソンが仕掛けると、DFをかわしながら最後は右足を振り抜き、先制点を挙げた。なお、ジャクソンは直近のリーグ戦5試合で5点目となった。

鈴木の決定機を阻止する好セーブもあって前半を1点リードで折り返したものの、64分にはコーナーキックのボールを鈴木がキャッチミス。すぐさまリカバリーをしてキャッチし直したものの、こぼした際にゴールラインを割っていたと判定され、痛恨の同点弾を献上してしまった。

その後、スコアはこのまま最後まで動かず、1－1で試合終了。4セーブを記録し、決定機も防ぐ活躍を見せていた鈴木だったが、痛恨のオウンゴールでアストン・ヴィラはリーグ戦3連勝を逃す結果となった。一方のフルアムも勝ち越しゴールを決められず、リーグ戦3連勝とはならなかった。

【スコア】

アストン・ヴィラ 1－1 フルアム

【得点者】

1－0 39分 ニコラス・ジャクソン（アストン・ヴィラ）

1－1 64分 オウンゴール（鈴木彩艶／フルアム）

【動画】好セーブ連発の鈴木彩艶が痛恨のオウンゴール献上