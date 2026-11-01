ブンデスリーガ第8節が10月31日に行われ、バイエルンとドルトムントが対戦した。

バイエルンの本拠地『アリアンツ・アレーナ』で開催された首位攻防戦となった“デア・クラシカー”は、38分にショートカウンターからコンラート・ライマーがゴールを奪い、バイエルンが先制に成功した。

その後、56分にはハリー・ケインが自ら獲得したPKを蹴ったものの、クロスバーに弾かれてしまい、追加点を決めることができず。すると、その直後の60分にはカウンターの流れから最後はセール・ギラシが左足を振り抜いて、ドルトムントが試合を振り出しに戻した。

それでも、66分にはショートコーナーの流れからファーサイドでケインが頭で折り返すと、ダヨ・ウパメカノが押し込んでバイエルンが再びリードを手にした。

このまま終盤に突入したが、89分に敵陣内にクロスを入れたあとのこぼれ球を拾ったファビオ・シルヴァが右足を振り抜き、再びドルトムントが同点に追いつくことに成功し、2－2で試合終了。注目の首位攻防戦はドローに終わっている。なお、ベンチ入りした伊藤洋輝に出場機会はなかった。

【スコア】

バイエルン 2－2 ドルトムント

【得点者】

1－0 38分 コンラート・ライマー（バイエルン）

1－1 60分 セール・ギラシ（ドルトムント）

2－1 66分 ダヨ・ウパメカノ（バイエルン）

2－2 89分 ファビオ・シルヴァ（ドルトムント）

【ハイライト動画】首位攻防戦のデア・クラシカーはドロー