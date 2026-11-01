プレミアリーグ第9節が31日に行われ、田中碧が所属するリーズはボーンマスと対戦した。

リーズは8試合を消化したリーグ戦で、ここまで勝ち点「11」を獲得し、7位。直近4試合は3分1敗と勝ち星から遠のいている。今節は公式戦5試合連続で完封勝利を収めている13位ボーンマスと対戦する。

田中がリーグ戦7試合連続スタメン出場を果たした一戦は、序盤からリーズがリズムを掴むと、11分にドミニク・カルヴァート・ルーウィンがネットを揺らすが、ハンドと判定され、ゴールは取り消しに。

時間の経過に連れ、ボーンマスがボールを握り時間を作ると31分に先制。リーズのゴールキックの流れから、GKジェームス・トラフォードのパスをエリア内でジャスティン・クライファートがカット。最後はエヴァニウソンがゴールへ流し込んだ。

ビハインドを背負ったリーズは迎えた65分に3枚替えを敢行。ショーン・ロングスタッフ、アントン、シュタッハ、ルーカス・ヌメチャを投入し、田中はこのタイミングでベンチへ下がる。

交代を機にギアを変えたいリーズだったが、なかなかリズムを掴めずに試合は終盤へ突入する。88分には良い位置でFK得るも、シュタッハのキックは大きく枠を外れることに。リーズは最後まで得点への道筋を模索したが、最後まで決定打に欠くと、90＋5分にアミン・アドリに追加点を許し、0－2で敗戦を喫した。

リーズは次節、11月6日にホームでトッテナム・ホットスパーと対戦する。

【スコア】

ボーンマス 2－0 リーズ

【得点者】

1－0 31分 エヴァニウソン（ボーンマス）

2－0 94分 アミン・アドリ（ボーンマス）