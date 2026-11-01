プレミアリーグ第9節が31日に行われ、坂元達裕が所属するコヴェントリーはサンダーランドと対戦した。

昇格組のコヴェントリーは現在19位に低迷。第5節ニューカッスル戦と第6節ノッティンガム・フォレスト戦で勝利を収めたものの、それ以外の試合では敗戦を喫しており、トップリーグの壁の高さに阻まれている。

そして、今節は最下位のサンダーランドをホームに迎え入れた一戦。坂元は3試合連続でスターティングメンバーに名を連ねると、18分に試合を動かす。相手のクリアミスを拾うと、迷わずボックス外から左足でシュート。この一撃がネットを揺らし、コヴェントリーに先制点をもたらす。

さらに37分、タイウォ・アウォニイが敵陣でボールを奪い切ると、そのままドリブルでエリア内へ侵入。思い切りよく右足で放ったシュートは2点目を記録し、コヴェントリーはリードを2点に広げる。

後半に入り52分、前半の勢いをそのままにコヴェントリーが追加点を奪う。ジャック・ルドニがミドルシュートを放つと、サンダーランドDF

オマル・アルデレーテにディフレクト。これにGKは反応しきれず、ネットを揺らし、コヴェントリーが勝利に近づく3点目を記録する。

反撃を試みるサンダーランドは、67分にエンゾ・ル・フェーのPKで1点を返すと、その後も圧力をかけ続け、コヴェントリーのゴール前へ迫る回数を増やしていく。

それでもコヴェントリーは、サンダーランドのクロスを集中した守備ではね返し続ける。コヴェントリーは9分間のアディショナルタイムもうまく時間を使い、逃げ切りに成功し、3－1で勝利を収めた。

コヴェントリーは次節、11月7日にエヴァートンと対戦する。

【スコア】

コヴェントリー 3－1 サンダーランド

【得点者】

1－0 18分 坂元達裕（コヴェントリー）

2－0 37分 タイウォ・アウォニイ（コヴェントリー）

3－0 52分 ジャック・ルドニ（コヴェントリー）

3－1 67分 エンゾ・ル・フェー（PK／サンダーランド）

【動画】坂元達裕が待望のプレミア初ゴール！



