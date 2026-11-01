ブンデスリーガが8日に行われ、フライブルクはアウェイでアウクスブルクと対戦した。

フライブルクは今シーズン、ここまで勝ち点「13」を獲得し、ブンデスリーガで3位に位置。前節はバイエルンに1－3と敗れたが、直近に行われたDFBポカール2回戦では、後藤啓介の2ゴールの活躍もあり、ヴォルフスブルクを下している。

今節は9位のアウクスブルクと対戦。鈴木唯人がスタメン出場、後藤はベンチスタートとなり、山本理仁はメンバー外となった。

試合はホームのアウクスブルクがカウンターから先制。アリヨン・イブラヒモヴィッチのピンポイントクロスにミハエル・グレゴリチュがダイレクトで合わせ、18分に試合を動かす。鈴木はヤン・ニクラス・ベステのクロスから右足を振るも、アウクスブルクDF陣のブロックに阻まれ、4試合ぶりの得点とはならない。

1点のリードを許したフライブルクは後半頭にイゴール・マタノヴィッチをルーカス・ヘーラーに代え投入し、最前線の選手を入れ替える。なかなかリズムを作り出せないフライブルクは、63分に後藤とヴィンチェンツォ・グリフォをピッチに送り込み、このタイミングで鈴木はベンチに下がる。

すると66分、後藤の落しをヤニック・エンゲルハルトが軽く触り、グリフォの足元へ。これをグリフォがダイレクトでシュートを沈め、途中投入された選手が絡み、試合を振り出しに戻す。

拮抗した展開が続いたが、85分にフライブルクが逆転。グリフォのクロスにシリアク・イリエが合わせてリードを奪うと、その後のアウクスブルクの反撃を抑え、敵地で2－1で勝利を収めた。

次節、フライブルクは来月5日にUEFAカンファレンスリーグのトラブゾンスポル戦を挟み、8日にウニオン・ベルリンと対戦する。

【スコア】

アウクスブルク 1－2 フライブルク

【得点者】

1－0 18分 ミハエル・グレゴリチュ（アウクスブルク）

1－1 66分 ヴィンチェンツォ・グリフォ（フライブルク）

1－2 85分 シリアク・イリエ（フライブルク）