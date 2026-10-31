来季からヤングファイターズの指揮官に

プロ野球ファンはホークス日本一連覇やジャイアンツ松井秀喜監督就任に沸き立っているだろう。僕はぜんぜん違うのだ。この秋の個人的トップニュースは森本稀哲2軍監督就任である。最初、新聞辞令（「就任へ」くらいのトーン）が出て、うわうわ、ウソだろマジか、と大あわてして森本さんのお父さんに電話してしまった（何もご存知なかった）。ご存知の通り、森本さんはかつて東京・日暮里で焼肉「絵理花」（現在は閉店）を経営されていて、僕は1998年、ひちょりがドラフト指名されたときからの常連だ。何だかんだで家族ぐるみのつき合いになってしまった。引退後は2008年ゴールデングラブ賞のトロフィー（本当に金色のグローブが付いてる）を持っててほしいと言われ譲り受けた。プロ入りのいっとう最初から見て、何度も話を聞かせてもらって、ベイスターズやライオンズへ移籍しても縁が切れずに応援させてもらった、最も思い入れのある選手だ。新庄剛志監督の2年目、コーチとして再びファイターズのユニホームを着たときは本当に嬉しかった。

そのひちょりが鎌ケ谷に帰ってくる。2軍監督だ。球団から正式なリリースが出た。2軍本拠地の恵庭移転が決まって、鎌ケ谷のファイナルカウントダウン（資材高騰の影響も懸念されるが、残り3シーズン？）が始まった2026年秋、鎌ケ谷育ちのひちょりにヤングファイターズが託されることになった。これは今でこそホークスの筑後にお株を奪われた恰好だが、育成で全国に名をなし、NPB各球団、社会人大学等、見学者が引きも切らなかった「鎌ケ谷」というストーリーの総仕上げであり、ある意味、当然の帰結でもあろう。

「来年からファーム監督になります。次のステージはやる事はかなり変わりますが、何年か後にスターとなる選手を育てたいと思います。という事で、私の主な生息地は”鎌ケ谷”という事になります。日焼けしたヒチョさんや、将来のスターとなる選手達に会いに来てください！！」（森本稀哲Xアカウント、10/29の投稿より）

東京時代から長くファンを続けている僕からすると、ひちょりは移転の度に架け橋の役割を担ってくれる存在だ。2004年、チームが札幌ドームへ移転したときはまだ1軍の壁のはね返されて鎌ケ谷にいた。僕らは日暮里「絵理花」へ通い、鎌ケ谷で田中賢介やひちょりの成長を見守りながら「ホームチームの喪失」に耐えた。そして2006年、（開幕スタメンでなかった）2人がついにブレークを果たすのだ。東京出身のひちょりは在京ファンにとって特別身びいきしたくなる存在だった。その年、チームは首位でリーグ戦を終え、プレーオフでホークスを破り四半世紀ぶりのリーグを飾る。そのプレーオフは斉藤和巳が崩れ落ちるシーンで有名だけど、サヨナラのホームにすべり込んだのはひちょりだった。在京ファンは万感の思いだ。日暮里の焼肉屋のせがれが、お父さんお母さんが親しく接してくれるあの店の息子が、四半世紀追い求めて届かなかった「優勝」ってやつにホームインしてくれた。

ドラ1・菰田陽生の存在

そして在京ファンは鎌ケ谷を失うことになった。皆、ここで若き日のダルビッシュ有、中田翔、大谷翔平、清宮幸太郎、万波中正、野村佑希…、を見守ってきた。ファイターズは1、2軍ともに名実ともに北海道の球団となる。そのラストデイズに再びひちょりが来てくれる。今度も「ホームチームの喪失」は堪えるだろう。僕も最終戦で泣かない自信はない。だけど、ひちょりがいる。鎌ケ谷第1世代がその幕引きをしてくれる。間違いなく恵庭への架け橋になってくれるだろう。鎌ケ谷スピリッツを恵庭に継承してくれるだろう。

まぁ、移転はまだ先なので今からおセンチになってもしょうがない。鎌ケ谷はただださえ宮崎一樹の急成長、エドポロ・ケインの爆発と話題に事欠かないのだが、今年のドラフトで高校生中心の指名をした。特にドラ1・菰田陽生の存在は多くのファンを引き付けるだろう。高卒ルーキーの面倒を見てやるんだったら、ひちょりは誰よりも適任だと思う。ひちょり自身が「帝京高校主将、ショート」として入団し、1年目は肩を壊していて基本、バット引きしかできなかった。翌年、東福岡高校出のショート、田中賢介が入団して、外野にコンバートされた。2軍と1軍で監督、コーチの言うことが違っていて、バッティングに迷ったこともある。何よりなかなか1軍に定着できなかった。上で仕事をするには何が必要か身を持って知っている。

ひちょりと賢介が酒の匂いをぷんぷんさせてグラウンドに出てきた日のことも覚えている。2人はハタチ過ぎてたから法的には問題ない（ひちょりは早生まれだ）。ただあまりにも酒くさくて二日酔い状態だったのでコーチ陣は「こいつらどうしようか？」ということになった。で、どうしたかというと「これはあいつらが大人になるために必要な、はしかみたいなもんだから放っといてやろう」と練習を上がらせた。僕は「鎌ケ谷の青春」だなぁとしみじみした。そんな無茶はその日一日かぎりで、ひちょりも賢介も心身ともに逞しく成長し、やがて1軍に飛躍していった。

僕が気安く「ひちょり」なんてコラムに書くのもこれが最後になるのかな。これからは「森本監督」だと思う。たのむぜ、森本監督。「鎌ケ谷の青春」を託したぜ。むちゃくちゃ応援するよ。楽しみだなぁ。