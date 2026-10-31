







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ミルウォーキー・ブルワーズとのナリーグ優勝決定シリーズに0勝4敗で敗れシーズン終戦となった。来季のリベンジへ向け戦力再編に迫られているが、まず優先すべきはアンディ・パヘス外野手の契約延長かもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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今季のパヘスは134試合、打率.274、23本塁打、85打点と好成績をマーク。本格的にブレークした昨季とほぼ同等の数字を残し、レギュラーとしての立場を確立したシーズンだった。



同メディアは「ドジャースは来秋こそ最後まで勝ち残るチームとなるべく、あらゆる手を尽くすだろう。その目標を達成するため、今オフは適切な補強やチーム編成を進める必要がある。いくつもの選択肢があるが、パヘスとの契約延長は最優先事項の一つに位置づけるべきだろう。彼はもはや単なる優秀な若手ではない。ベテランが大半を占めるロースターにおいて、チームの将来を担う数少ない若い中心選手の一人へと成長している」と言及。



続けて、「現状、彼は2030年まで保有権下にあり、その後にFAとなる。ドジャースがすぐに彼を失う心配はないが、だからといって、さらに市場価値が高まる前に、若い主力の一人を長期契約で確保しようとする動きをためらうべきではない。球団の立場からすれば、契約延長は迷う余地のない選択だ」と記している。











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